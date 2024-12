Tutto quello che c’è da sapere su Alessandro Cavallo, ballerino ed ex allievo di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Alessandro Cavallo

Alessandro Cavallo età, altezza e biografia

Scopriamo la biografia di Alessandro Cavallo. Il ballerino di Amici 20 nasce nel 2001 a Latiano, in provincia di Brindisi. La sua età è dunque di 25 anni.

Non sappiamo tuttavia qual è la data di nascita esatta del ballerino. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Alessandro di Amici 20 ha un fratello più grande, al quale è molto legato. Sua madre si chiama Cosima, mentre suo padre Antonio.

Ma scopriamo adesso quello che c’è da sapere sulla vita privata di Alessandro Cavallo.

Vita privata

Della vita privata di Alessandro Cavallo sappiamo che fin da piccolo si appassiona alla danza ed inizia così a studiare all’Accademia Tersicore di Brindisi, che nel corso degli anni ha formato numerosi ballerini di successo.

Successivamente Alessandro frequenta un corso di studi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Qui grazie al suo talento e alla sua attitudine al ballo perfeziona la sua base classica, potenziando allo stesso tempo anche la tecnica di danza contemporanea.

Tuttavia dopo il diploma per Alessandro Cavallo arriva una battuta d’arresto. Un brutto infortunio alla schiena infatti lo costringe alla pausa forzata, e per diverso tempo il ballerino deve stare a riposo.

Vediamo ora dove poter seguire Alessandro sui social e su Instagram.

Dove seguire Alessandro di Amici 20: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Alessandro Cavallo sui social, e in particolare su Instagram.

L’ex allievo di Amici 20 ha naturalmente un profilo attivo, che vanta tantissimi follower.

Proprio sulla sua pagina Instagram, il ballerino condivide tutti i momenti più belli della sua vita privata.

Scopriamo adesso quello che c’è da sapere sulla carriera di Alessandro.

Carriera

Dopo essersi ripreso dall’infortunio, Alessandro Cavallo torna a ballare e riprende a focalizzarsi sulla sua carriera, che parte nel 2015, quando viene selezionato per uno stage di due mesi all’Opera di Bordeaux.

Come se non bastasse l’anno successivo Alessandro di Amici 20 vince una borsa di studio per frequentare l’IB stage di Barcellona. Sempre nel 2016 interpreta il Principe di Cenerentola al Teatro La Scala di Milano.

Dopo l’infortunio, nel 2019, Alessandro Cavallo entra a far parte del corpo di ballo del Balletto del Sud. Ma la vera svolta per la sua carriera arriva a gennaio 2021, quando entra ufficialmente a far parte della scuola di Amici 20.

Terminato il percorso nel talent, il ballerino ha realizzato tantissimi sogni e ballato per le compagnie e ballerini più importanti.

Alessandro Cavallo ad Amici 20

Nella puntata del 9 gennaio 2021, Alessandro Cavallo arriva ad Amici 20 per una sfida contro Riccardo Guarnaccia chiesta dalla produzione.

A giudicare la sfida sono proprio i professori di ballo, che al termine delle esibizioni decidono di concedere un banco proprio ad Alessandro, mentre Riccardo viene così definitivamente eliminato dal programma.

Cavallo entra a far parte della scuola e ben presto conquista il cuore del pubblico.

Alessandro ha raggiunto la Finale di Amici 20, ma non è riuscito a vincere. Comunque il ballerino ha ottenuto grande riscontro da parte del pubblico e un contratto.