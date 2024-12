Scopriamo che risultati hanno portato le nomination della puntata del Grande Fratello del 16 dicembre: ecco i nominati andati al televoto.

Chi sono stati i nominati del Grande Fratello del 16 dicembre

Questa sera durante la puntata del Grande Fratello abbiamo avuto una nuova eliminazione, ma ci sono state anche tante dinamiche, dissapori e scontri da affrontare. È stato ovviamente un altro appuntamento in cui c’è stato tanto da discutere… anche durante le nomination!

Oltre a tutte le situazioni che si sono create all’interno della Casa del Grande Fratello che, inevitabilmente hanno scaturito anche dei malumori tra inquilini, abbiamo avuto modo di scoprire i nuovi nominati della serata.

Per prima cosa sono stati scelti i preferiti, selezionati dalle due opinioniste, che stavolta hanno virato per Luca (da parte di Cesara) e Shaila (da Beatrice). Per la Casa, invece, i preferiti sono Amanda e Alfonso. Loro sono salvi da qualsiasi votazione. Ma andiamo avanti. Esattamente come accaduto nelle scorse puntate, stavolta i nominati saranno scelti sia in maniera palese che nel segreto del confessionale del Grande Fratello. Il tutto avviene in base alla scelta del piramidale rosso (palese), nero (in confessionale). In questo caso le donne voteranno le donne in rosso, e gli uomini si voteranno tra loro in nero.

Ricordiamo che esclusi dalla votazione sono gli ultimi arrivati. Dunque Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda sono al momento esclusi. Vediamo dunque le votazioni al Grande Fratello nella puntata di stasera.

Amanda ha nominato Zeudi.

Jessica ha dato il voto a Helena.

Chiara ha scelto Helena.

Helena ha dato la sua votazione a Jessica.

Zeudi ha votato per Mariavittoria.

Le Non è la Rai hanno puntato su Helena.

Helena ha nominato Le Non è la Rai.

Mariavittoria ha votato per Helena.

Le Monsè ha votato per Helena.

ha votato per . Shalia ha nominato Zeudi.

Tutte le nomination del GF

Successivamente le nomination nella Casa del Grande Fratello sono proseguite ancora con i concorrenti uomini che, sempre mediante la scelta del piramidale, hanno dovuto fare il proprio nome:

Tommaso ha votato per Emanuele.

Javier ha dato la sua votazione a Lorenzo.

Alfonso ha dato il punto a Emanuele.

Luca invece ha scelto di nominare Emanuele.

Lorenzo ha voluto votare Javier.

Bernardo ha nominato Emanuele.

Emanuele ha votato per Tommaso.

Giglio ha votato per Bernardo.

Arrivati alla fine possiamo dirvi con certezza finalmente chi è in nomination al Grande Fratello questa settimana: i nominati della puntata del 16 dicembre sono Emanuele, Helena, Zeudi, Lorenzo, Javier, Tommaso e Bernardo. Al termine di questo televoto scopriremo chi sono i concorrenti preferiti dal pubblico.