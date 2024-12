Nella Casa del Grande Fratello alcuni inquilini hanno fatto delle insinuazioni sulle preferenze sessuali di uno dei concorrenti. Ecco cosa è emerso da alcune conversazioni.

Grande Fratello, le insinuazioni su uno dei concorrenti

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello dove non sono mancati nuovi ingressi e l’eliminazione di un concorrente. Durante uno dei fuori onda al pubblico non è sfuggita la conversazione tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti. I due concorrenti parlavano di Zeudi Di Palma dopo la clip mandata in onda da Alfonso Signorini.

Il conduttore infatti ha voluto parlare in confessionale con Zeudi Di Palma ed Helena Prestes e commentare il loro rapporto, che in questi giorni si è fatto via via più intenso. Talmente tanto da incuriosire il pubblico del Grande Fratello. Gli altri concorrenti hanno visto per la prima volta le immagini. Nel corso della pubblicità la regia ha ripreso una conversazione tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti sull’argomento.

“Ma le piacciono le ragazze?”, ha domandato lei al coinquilino del Grande Fratello, che ha fatto cenno con la testa spiegando che non è esattamente così. A quel punto Mariavittoria ha proseguito: “Mi ero fatta un’idea forse esagerata… tutti e due?”. Ad Alfonso è sfuggita la frase: “Era quello il motivo…”, lasciando la frase a metà. Mentre la sua compagna d’avventura ha proseguito: “Le piacciono sia i maschi che le femmine?”, ha provato a domandare.

A quel punto Alfonso ha detto a Mariavittoria di andare da lei a chiedere queste cose e non farle dire a lui. “Pensavo una cosa più grande ancora, però sì, si vede….”, ha aggiunto mentre il ragazzo le ha detto qualcosa all’orecchio. “Perciò il mio zero… tu non mi credi mai”.

Questo il video emerso dalla diretta del Grande Fratello…

Alfonso che fa il outing di Zeudi e dice che lei è lí per questo 😳#GrandeFratello #zelena pic.twitter.com/RWJbVuUwq5 — Jass (@Jasskissiz) December 16, 2024

La conversazione tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti su Zeudi Di Palma è stata motivo di discussione anche sul web. I fan del Grande Fratello si sono divisi sulla vicenda. C’è chi non ha trovato carino parlare di questioni così delicate in assenza della persona interessata.

Su questo però anche un altro partecipante del Grande Fratello ne ha parlato. Tommaso Franchi ha posto delle domande ad Alfonso, sul perché tra lui e Zeudi non abbia funzionato. L’idraulico toscano ha confidato di essersi fatto un’idea e anche lui ha tirato fuori lo stesso argomento:

“Ma con Zeudi perché fuori di qui non è andata? Qui dentro è impossibile che succeda qualcosa? Perché ho un dubbio su di lei, penso una cosa. Ho pensato varie cose. Se mi dici che non parli e che sono cose sue, allora mi sa che ho fatto bene ad avere questo dubbio. Magari ha altri gusti? La mia idea è questa, che leu abbia altri gusti. Magari avrò preso un palo, però secondo me potrebbe avere altri gusti e magari per questo non ha funzionato”.

Insomma per quanto se ne stia parlando sarà Zeudi Di Palma a raccontarsi nella Casa del Grande Fratello se lo riterrà opportuno. Che sia o meno così, non dovrebbe essere un problema, non trovate?