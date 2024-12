La convivenza nella Casa del Grande Fratello continua a essere teatro di emozioni forti e discussioni accese. Al centro delle polemiche, il rapporto ambiguo tra Jessica e Luca, che ha scatenato un confronto acceso. Tra accuse di gelosia, interpretazioni divergenti dei sentimenti e un presunto bacio, l’atmosfera si scalda.

Jessica e Luca: un’amicizia sotto esame e l’accusa di un bacio

Nel corso di un’accesa lite tra Jessica e Luca, con anche Helena presente, sono stati evidenziati alcuni comportamenti

“Avrei potuto fare di più, approfittare della situazione, essere più affettuosa, ma non l’ho mai fatto“, ha dichiarato Jessica, parlando della relazione tra Luca e il suo compagno Alessandro.

Con le Non è la Rai, Jessica si confida e svela che Luca le si è avvicinato dandole un bacetto, al quale lei non ha risposto per rispetto.

Jessica e Luca sono stati molto vicini ma sembrano avere due percezioni diverse di questa vicinanza e ora anche la Casa prende le sue posizioni… #GrandeFratello pic.twitter.com/ZmOZaW8YMd — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 16, 2024

“Io sicuramente ho avuto un innamoramento verso Jessica, mi piace ballare con lei e fare tante cose. Artisticamente mi piace vederla cantare, farle fare le prove“, spiega Luca. “Però ti piace anche altro?“, chiede Signorini sollecitandolo.

Luca sottolinea nuovamente di essere gay e invita Jessica a cambiare letto. “Spero che tutta l’Italia sappia che in rispetto ad Alessandro il mio compagno questo bacio non ci sarà mai” spiega Luca, negando le accuse di Jessica.

Luca dice che Helena gli ha aperto gli occhi che Jessica è gelosa e fa dei giochi. “Io ho dato solo cose belle al nostro rapporto, te la stai trasformando in una soap opera. Stai facendo ‘sta roba qua perché ti fa comodo”, afferma.

“Io Luca l’ho sgamato”, aggiunge Jessica continuando a stuzzicare l’uomo, convinta di ciò che ha vissuto negli ultimi mesi. Per Beatrice, entrambi hanno esagerato.

“Quello che dice Luca è immondizia. Sotto il lenzuolo parli così vicino a una donna?“, dice poi Jessica, aggiungendo il carico da novanta. “Preferisco l’eleganza del silenzio. Evidentemente Alessandro è abituato a vedere il suo ragazzo parlare con le donne a una distanza ravvicinata”.

Stasera continueremo a vedere come si evolve questa situazione, e scopriremo anche cosa ha detto la mamma di Shaila all’orecchio della figlia nella scorsa puntata. Inoltre sarà eliminato un concorrente tra Stefano Tediosi, Helena Prestes, Non è la Rai, Shaila Gatta e Tommaso Franchi.

Nella casa poi entreranno tre nuovi volti Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Maxime Mbanda.