È tempo di nomination nella Casa del Grande Fratello! Scopriamo insieme chi sono i concorrenti finiti al televoto di questa settimana.

Ecco chi sono i nominati del Grande Fratello

Tante dinamiche affrontate questa sera durante l’appuntamento del lunedì. Ma come ogni puntata del Grande Fratello che si rispetti, l’ultima parte è sempre dedicata alle nomination, uno dei momenti più interessanti. Anche perché si scoprono magari aspetti dei concorrenti che ci sono sfuggiti, così come simpatie o antipatie. Situazioni che in ogni caso aprono a nuovi scenari.

Chi è finito in nomination al Grande Fratello questa settimana? Prima di scoprire i nominati, grazie al televoto abbiamo scoperto prima che i due immuni sono Helena e Javier e dunque esenti dalle prossime nomination. Immuni anche Mariavittoria e Le Non è la Rai.

La parola è passata poi alle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi che hanno fatto la loro scelta. La giornalista ha puntato tutto su Jessica, mentre l’attrice su Amanda. Per gli altri invece è stato inevitabile passare dal televoto.

Lo abbiamo già visto in altre occasioni e anche stasera non è cambiato lo scenario al Grande Fratello. A scegliere le sorti delle nomination palesi o segrete è come sempre la scelta del piramidale con fondo nero (palese) o rosso (segreto). Ma andiamo a scoprire le scelte dei gieffini:

Non è la Rai hanno nominato le Monsè ;

hanno nominato ; Mariavittoria ha dato il voto a Luca ;

ha dato il voto a ; Lorenzo ha scelto di votare Bernardo ;

ha scelto di votare ; Luca ha dato la nomination a Bernardo ;

ha dato la nomination a ; Zeudi ha votato Giglio ;

ha votato ; Jessica ha nominato Bernardo ;

ha nominato ; Tommaso invece ha fatto il nome delle Monsè ;

invece ha fatto il nome delle ; Amanda ha deciso di nominare Shaila.

Le nomination del GF

Successivamente al Grande Fratello anche altri concorrenti hanno avuto modo di fare le proprie votazioni. Scopriamo insieme chi sono i nominati:

Alfonso ha votato per Bernardo ;

ha votato per ; Le Monsè hanno dato la votazione a Tommaso ;

hanno dato la votazione a ; Shaila ha dato il punto alle Monsè ;

ha dato il punto alle ; Bernardo invece ha scelto di nominare Luca ;

invece ha scelto di nominare ; Javier ha voluto votare Zeudi ;

ha voluto votare ; Chiara ha votato Lorenzo ;

ha votato ; Helena invece ha nominato Chiara ;

invece ha nominato ; Emanuele ha dato il voto a Zeudi ;

ha dato il voto a ; Giglio ha ricambiato dando il voto a Zeudi.

Terminato il momento nomination è il momento di fare la conta dei voti e scoprire quindi chi è al televoto. Al Grande Fratello questa settimana ad affrontare il sentiment del pubblico sono: Bernardo, Emanuele (scelto da Helena e Javier), Le Monsè e Zeudi. Ecco quindi chi sono i nominati del GF. La prossima settimana scopriremo insieme chi sarà eliminato dalla Casa.