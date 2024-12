È o no incinta Yulia Naomi Bruschi e per questo è uscita dalla Casa del Grande Fratello? L’ex gieffina ha chiarito la sua posizione.

Yulia Naomi Bruschi è incinta? Parla lei

Sul web in queste ore si sta parlando tantissimo non solo delle varie dinamiche del Grande Fratello, ma anche di Yulia Naomi Bruschi. Il rumor in questione lanciato da alcune indiscrezioni ricevute da Deianira Marzano, è stato ripreso da diverse testate, tra cui Fanpage.it.

Qualcuno infatti avrebbe notato un pancino sospetto e ne è nata una vera e propria fantasiosa ipotesi riguardo al suo abbandono. Per qualcuno infatti Yulia Naomi Bruschi sarebbe in dolce attesa. Ma è davvero incinta esattamente come accaduto a Ilaria Clemente?

Come detto Deianira Marzano ha ricevuto alcune segnalazioni da parte di alcuni utenti, che a riguardo hanno scritto: “Io sono convinta che Yulia sia uscita dalla Casa anche perché secondo me è rimasta incinta”. Qualcuno ancora ha aggiunto: “Ho scritto a Michael in privato. Ha letto il messaggio e non ha risposto. Chissà perché”. E ancora a riguardo: “Anche io ho sentito questa voce che era rimasta incinta”.

Stasera Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro e per tale motivo ha interpellato i diretti interessati: “È uscita l’indiscrezione molto diffusa che la nostra Yulia sarebbe in dolce attesa. Sarebbe una svolta epocale nel nostro Grande Fratello”, ha detto il conduttore incuriosito.

Così Yulia Naomi Bruschi ha svelato come stanno realmente le cose: “Sono incinta? Non sapevo di esserlo. In realtà no. Quante dicerie che si dicono, Alfonso. Avrò messo qualche chiletto in più dentro la Casa, ma non sono incinta”, ha smentito.

Dunque di conseguenza non c’è alcuna dolce attesa per la concorrente, come era emerso in rete in queste ore.