NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello questa sera scopriremo l’esito del nuovo televoto, che stavolta non sarà eliminatorio. Ma chi sarà il più votato? Scopriamo cosa dicono i sondaggi.

I sondaggi sul televoto del Grande Fratello

Preparatevi perché stasera ne vedremo di belle al Grande Fratello. Dopo l’elezione di Beatrice Luzzi a prima finalista, in casa è scoppiato letteralmente il caos e sembrerebbe che alcune amicizie si stiano già sgretolando. In meno di 48 ore infatti non sono mancate accese liti tra gli inquilini, che hanno attirato l’attenzione del web. Di certo dunque nel corso della diretta di questa sera la questione verrà affrontata. Nel mentre non mancherà anche l’esito del televoto, che stavolta non è eliminatorio. A scontrarsi in nomination ci sono ben 7 concorrenti: Alessio, Federico, Grecia, Marco, Massimiliano, Paolo e Simona. Ma chi tra loro si salverà e chi invece finirà in sfida per la prossima eliminazione?

Come ogni settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste salvare. A risultare il meno votato è Alessio Falsone, che ottiene il 4% dei voti. A seguire troviamo Grecia Colmenares e Paolo Masella a pari merito con il 6% dei voti, Federico Massaro con l’8% dei voti. E ancora Massimiliano Varrese con il 9% dei voti, Marco Maddaloni con il 12% dei voti e Simona Tagli, risultata essere la più amata e la più votata con ben il 55% dei voti.

Come sempre però vi ricordiamo di prendere i sondaggi con le pinze. Il televoto infatti verrà chiuso solo nel corso della diretta. Di conseguenza non è detto che sia proprio Simona la più votata del Grande Fratello. Vi ricordiamo inoltre che il meno votato non lascerà la casa ma finirà nuovamente in nomination per la prossima eliminazione.

Ma cosa accadrà dunque stasera? Appuntamento con la nuova puntata alle 21.30, ovviamente su Canale 5.