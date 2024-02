NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Febbraio 2024

Amici 23

Manca ormai sempre meno alla partenza del Serale di Amici 23 e proprio in queste ore a fare una battuta che ha fatto sorridere il web è stata Mew, che solo poche settimane fa si è ritirata dal programma.

La battuta di Mew in vista del Serale di Amici 23

Sono passate diverse settimane da quando Mew e Matthew hanno deciso a sorpresa di abbandonare la scuola di Amici 23. Come tutti sappiamo, dopo le festività natalizie, i due cantanti hanno scelto di ritirarsi dal talent show a quel punto la produzione ha semplicemente parlato di “motivi personali”. Per giorni così se ne sono dette di ogni su quello che sarebbe accaduto, fino a quando a parlare non sono stati i diretti interessati. Proprio Mew infatti ha rivelato di aver lasciato il programma per via di problemi legati alla sua salute mentale. Tuttavia la giovane artista ha speso bellissime parole per la trasmissione e per Maria De Filippi, al punto da affermare:

“Per me è stata una salvezza, veramente. Mi ha dato tante conferme. Se penso ad Amici penso a Maria, una donna incredibile che mi ha sostenuta in qualsiasi momento e mi capisce. Il rapporto che abbiamo lo porterò sempre nel cuore”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere il web. Come sappiamo manca sempre meno al Serale di Amici 23 e solo ieri la produzione ha confermato che i posti disponibili saranno solo 15. Attualmente però in casetta vivono 17 allievi e va da sé dunque che due concorrenti dovranno essere eliminati. A quel punto la pagina Amici News ha chiesto ai suoi follower chi potrebbero essere i due ragazzi che non avranno accesso al Serale. A intervenire è stata proprio Mew, che con una battuta ha affermato: “Io e Matthew”.

Naturalmente le parole della cantante hanno fatto divertire tutti gli utenti, che nel mentre attendono con ansia di scoprire chi accederà al Serale e chi invece dovrà lasciare la scuola.