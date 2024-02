Chi è Simona Tagli? Età, compagno e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 13 Febbraio 2024

Chi è

La conosciamo come showgirl e conduttrice televisiva ma ha un passato anche come concorrente dei reality show prima del Grande Fratello. Conosciamo insieme chi è Simona Tagli tra età, vita privata, compagno, figlia, carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Simona Tagli

Nome e Cognome: Simona Tagli

Data di nascita: 22 febbraio 1964

Luogo di nascita: Milano

Età: 59 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: showgirl e conduttrice televisiva

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Simona ha una figlia di nome Giorgia

Tatuaggi: Simona non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @simona_tagli_official

Simona Tagli età e biografia

Quanti anni ha e dov’è nata Simona Tagli? Per chi non lo sapesse è nata il 22 febbraio 1964 a Milano e la sua età oggi è di 59 anni. É del segno zodiacale dei Pesci.

Se vi state chiedendo quanto è alta la Tagli, sappiamo che l’altezza di Simona corrisponde a 1 metro e 65 centimetri, ma non conosciamo il peso.

Dopo aver intrapreso una carriera nella moda, a seguito della Laurea, Simona si è fatta largo nel mondo della TV come showgirl e conduttrice televisiva.

La vita privata

Cosa sappiamo invece della vita privata di Simona Tagli? Ha un compagno o è sposata?

Tra i suoi flirt passati c’è quello con il principe Alberto Di Monaco, ma anche il fidanzamento di ben 7 anni con Antonio Zequila. Successivamente è stata sposata con Fabio Anelli. Nel 2003 ha conosciuto Francesco Ambrosoli. Proprio con quest’ultimo ha avuto una figlia di nome Giorgia. Poco dopo però i due si sono lasciati.

Oggi Simona Tagli ha un fidanzato? Al momento non sappiamo se è o meno fidanzata.

Dove seguire Simona Tagli: Instagram e social

Volete restare sempre aggiornati sugli impegni lavorati e non di Simona Tagli? Vi basta seguirla nelle piattaforme social a cui è iscritta. Pensiamo per esempio a Instagram dov’è molto attiva e condivide numerosi contenuti.

Carriera

Dopo la laurea in architettura, Simona Tagli ha iniziato prima a lavorare come modella e, a seguire, è arrivata in TV. La notorietà è arrivata grazie a Domenica In, ma negli anni ha lavorato in tantissime trasmissioni di successo e ha persino posato per la copertina di Playboy Italia.

Poi l’allontanamento dai riflettori e la svolta spirituale fino al Grande Fratello nel 2024. Sempre tra i lavori più recenti ricordiamo anche la trasmissione web di 361magazine dedicata al gossip e non solo!

I programmi TV con Simona Tagli

Nella sua carriera televisiva Simona Tagli ha lavorato non solo in reti locali, ma anche tra Rai e Mediaset. Delle esperienze televisive ricordiamo tra le tantissime: M’ama non m’ama su Odeon TV, 1987 come co-conduttrice. Poi nei due anni successivi su Italia 1 ha preso parte a MegaSalviShow.

Nel percorso artistico di Simona Tagli non possiamo non citare Star 90 come concorrente nel 1990 e Piacere Rai 1 tra il 1991 e il 1992 (come co-conduttrice). Sempre al ’92 risale Le Colombiadi e Voci e volti nuovi di Castrocaro su Rai 1, tra il 1992 e 1993 nelle vesti di co-conduttrice.

Sempre come co-conduttrice e conduttrice in Rai ha lavorato per Il grande gioco dell’oca nel 1993 e Giochi senza frontiere nel 1995. Per Telemontecarlo nel 1996 è stata impegnata ne Il grande gioco del mercante in fiera. E sempre per la medesima rete tra il 1996 e il 1997 a Supetursimo.

Poi il ritorno in Rai con Telethon e Pole Position. Infine su Radio Italia TV ha lavorato nel 2010 per Casa Sanremo by Audi.

Ma approfondiamo alcuni dei programmi che l’hanno vista protagonista…

Drive In

La prima grande svolta nella carriera di Simona Tagli c’è stata grazie a Drive In. La storica trasmissione Mediaset nella quale è stata protagonista tra il 1983 e il 1987.

Domenica In

Altra grande esperienza televisiva risale al 1991 quando è stata scelta come co-conduttrice di Domenica In. I suoi compagni di viaggio sono stati Gigi Sabani e I Ricchi e Poveri.

Tra le tante cose nel programma ha partecipato ad alcuni giochi come il cruciverbone, presentava gli ospiti ed è stata protagonista anche di stacchetti sensuali.

La Talpa

Nell’autunno del 2005 ha tentato la partecipazione a La talpa. Una votazione effettuata tramite televoto la escluse e al suo posto vinse Ramona Cheorleu.

L’Isola dei Famosi

Breve ma intensa l’esperienza a L’Isola dei Famosi di Simona Tagli, durata appena tre giorni. Parliamo dell’edizione del 2006.

Simona Tagli al Grande Fratello

Con grande sorpresa Alfonso Signorini e la squadra del Grande Fratello hanno annunciato Simona Tagli come nuova concorrente in data 5 febbraio 2024. La conduttrice ha voluto mettersi in gioco in un nuovo reality show dopo le passate esperienze televisive.

I concorrenti del Grande Fratello

Chi sono invece tutti i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello? Qui in elenco vi riportiamo tutti i loro nomi, iniziando dalle donne della Casa:

Angelica Baraldi – ELIMINATA, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan – ELIMINATA, Heidi Baci – RITIRATA, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Jill Cooper – ELIMINATA, Letizia Petris, Marina Fiordaliso, Monia La Ferrera – ELIMINATA, Perla Vatiero, Rosanna Fratello – ELIMINATA, Rosy Chin, Samira Lui – ELIMINATA, Sara Ricci – ELIMINATA, Simona Tagli e Valentina Modini – ELIMINATA.

Questi invece sono tutti gli uomini della Casa del Grande Fratello: Alessio Falsone, Alex Schwazer – RITIRATO, Arnold Cardaropoli – ELIMINATO, Ciro Petrone – RITIRATO, Claudio Roma – ELIMINATO, Federico Massaro, Giampiero Mughini – RITIRATO, Giuseppe Garibaldi, Lorenzo Remotti – ELIMINATO, Marco Fortunati – ELIMINATO, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti – ELIMINATO, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Vittorio Menozzi – ELIMINATO.

Il percorso di Simona Tagli al GF

Lunedì 5 febbraio Simona Tagli ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Come procede il suo percorso nel reality show? Scopriamolo insieme.

22° e 23° settimana: Dopo l’ingresso al GF in cui è parsa piuttosto decisa nell’andare contro Beatrice, ne ha preso le difese in diverse occasioni. (IN AGGIORNAMENTO)