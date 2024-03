NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Marzo 2024

Grande Fratello

Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello scopriremo l’esito del televoto, che non sarà eliminatorio. Ma chi sarà il più votato? Andiamo a scoprire cosa dicono i sondaggi.

Televoto di fuoco al Grande Fratello

Si prospetta una puntata ricca di colpi di scena quella di stasera al Grande Fratello. Senza dubbio nel corso della serata si parlerà di Marco Maddaloni, che pochi giorni fa ha dovuto lasciare la casa a causa di un grave lutto. Attualmente non sappiamo ancora se il judoka farà ritorno all’interno del programma o se invece sceglierà di ritirarsi ma di certo stasera ne sapremo di più in merito. Durante la diretta scopriremo anche l’esito del televoto, che stavolta non sarà eliminatorio. Il meno votato infatti finirà nuovamente in sfida per la prossima eliminazione. A scontrarsi in nomination ci sono tre grandi donne protagoniste di questa edizione: Anita Olivieri, Perla Vatiero e Simona Tagli. Ma chi tra loro la scamperà?

Come ogni settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste salvare. A risultare la meno votata è Anita Olivieri, che ottiene il 10% dei voti. A seguire troviamo Perla Vatiero con il 29% dei voti e Simona Tagli, risultata la più amata e la più votata con ben il 61% dei voti.

Come sempre però va fatta qualche precisazione. In queste ore, come sappiamo, il televoto è ancora aperto e verrà chiuso solo durante la diretta di questa sera. Fino ad allora il pubblico potrà ancora continuare a votare e di conseguenza le cose potrebbero del tutto cambiare. Non è detto quindi che sia Simona la più votata del Grande Fratello. Ma cosa accadrà e chi invece finirà nuovamente in nomination?

Non resta che attendere la puntata per scoprirlo. Appuntamento alle 21.30 su Canale 5.