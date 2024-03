NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Marzo 2024

Grande Fratello

Tra poche ore arriva un’altra puntata del Grande Fratello e come al solito ne vedremo di belle. Nel mentre però andiamo a scoprire chi è il concorrente preferito della settimana.

Il più amato del Grande Fratello

Tutto è pronto per la nuova diretta del Grande Fratello, che arriva stasera su Canale 5. Grande attesa per questa puntata, durante la quale ci saranno diversi colpi di scena. Durante la serata infatti non mancheranno confronti, risate e anche qualche scontro. In più sapremo anche l’esito del televoto, che questa volta non sarà eliminatorio. Infine ci saranno anche nuove nomination e di certo potrebbe accadere di tutto.

Mentre attendiamo la diretta, come ogni settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente preferito della 25^ settimana del Grande Fratello. Ma cosa hanno scelto questa volta i nostri lettori? Andiamo a scoprire la classifica generale:

15 Greta Rossetti, con lo 0% dei voti

14 Sergio D’Ottavi, con l’1% dei voti

13 Marco Maddaloni, con l’1% dei voti

12 Letizia Petris, con l’1% dei voti

11 Federico Massaro, con l’1% dei voti

10 Rosy Chin, con il 2% dei voti

09 Paolo Masella, con il 2% dei voti

08 Grecia Colmenares, con il 2% dei voti

07 Massimiliano Varrese, con il 3% dei voti

06 Alessio Falsone, con il 3% dei voti

05 Giuseppe Garibaldi, con il 4% dei voti

04 Anita Olivieri, con il 6% dei voti

03 Simona Tagli, con il 10% dei voti

02 Perla Vatiero, con il 17% dei voti

01 Beatrice Luzzi, con il 46% dei voti

Come ogni settimana, è Beatrice Luzzi la concorrente preferita del Grande Fratello. Solo lo scorso lunedì, come sappiamo, l’attrice è stata eletta prima finalista di questa edizione e sono già in molti a vederla come potenziale vincitrice del reality show di Canale 5.