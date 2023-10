Grande Fratello: chi è il preferito della 4^ settimana – RISULTATI

NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Ottobre 2023

Grande Fratello

Chi è il preferito del Grande Fratello

Stasera su Canale 5 arriva una nuova diretta del Grande Fratello, e tutto inizia a essere pronto per la puntata. Anche stavolta di certo non mancheranno le emozioni, soprattutto dopo quanto accaduto in casa nelle ultime ore. Ancora una volta protagonista della serata sarà di certo Beatrice Luzzi, che si è scambiata un bacio con Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo tuttavia di recente ha fatto intendere di essere in realtà interessato a Samira Lui e di certo nel corso della diretta la questione potrebbe venire affrontata. Non mancherà anche l’esito del televoto, che stavolta non sarà eliminatorio, e le nuove nomination.

Mentre attendiamo la puntata, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio, e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente preferito della 4^ settimana del Grande Fratello. Scopriamo dunque i risultati e le preferenze dei nostri lettori.

18 Paolo Masella, con l’1% dei voti

17 Ciro Petrone, con l’1 % dei voti

16 Arnold Cardaropoli, con l’1% dei voti

15 Valentina Modini, con il 2% dei voti

14 Samira Lui, con il 2% dei voti

13 Rosy Chin, con il 2% dei voti

12 Marina Fiordaliso, con il 2% dei voti

11 Massimiliano Varrese, con il 3% dei voti

10 Letizia Petris, con il 4% dei voti

09 Heidi Baci, con il 4% dei voti

08 Grecia Colmenares, con il 4% dei voti

07 Anita Olivieri, con il 4% dei voti

06 Angelica Baraldi, con il 4% dei voti

05 Vittorio Menozzi, con il 6% dei voti

04 Alex Schwazer, con il 6% dei voti

03 Giuseppe Garibaldi, con l’8% dei voti

02 Giselda Torresan, con il 13% dei voti

01 Beatrice Luzzi, con il 33% dei voti

È dunque Beatrice Luzzi la concorrente preferita del Grande Fratello. Ma cosa accadrà questa sera per l’attrice nel corso della diretta? Non resta che attendere per scoprirlo.