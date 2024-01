Grande Fratello, si fa largo l’idea di seri provvedimenti per 5 inquilini: cosa rischiano

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2024

Grande Fratello

Le indiscrezioni sui possibili provvedimenti per alcuni concorrenti del Grande Fratello aumentano di ora in ora. Si fanno vari nomi e un’opinionista su TikTok ha svelato cosa rischiano gli inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, provvedimenti in arrivo?

Il pubblico del Grande Fratello è particolarmente indignato negli ultimi giorni e ha chiesto a Mediaset di prendere dei seri provvedimenti verso alcuni concorrenti. Nel dettaglio a scatenare le polemiche sono le diverse reazioni dei gieffini dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa, per la scomparsa di suo padre.

Alcuni atteggiamenti hanno fatto arrabbiare i telespettatori del Grande Fratello e lo stesso Alfonso Signorini si è detto basito. Come detto ci si aspetta che la produzione mostri i filmati in questione e lunedì possa intervenire nei confronti di molti di loro.

Ebbene l’opinionista Viviana Bazzani su TikTok ha realizzato un video in cui ha raccontato che parte dei concorrenti del Grande Fratello saranno convocati in studio. Precisamente ha fatto i nomi di Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Loro dovrebbero essere i protagonisti del reality che saranno spediti davanti ad Alfonso Signorini.

Stando al racconto della Bazzani lunedì in puntata al Grande Fratello a ognuno di loro verrà mostrato un video con gli atteggiamenti adottati verso Beatrice Luzzi dopo la morte del suo amato papà. Se ha fatto sapere che al momento non sappiamo cosa succederà con l’attrice, ha svelato invece i dettagli dei possibili provvedimenti:

“Si parla di un televoto lampo per questi cinque individui, non è chiaro se questo televoto è deciso per la squalifica diretta o per chi va direttamente al televoto per l’eliminazione. I provvedimenti ci saranno”.

La stessa opinionista ha ricordato come tanti telespettatori del Grande Fratello si sono ribellati e anche Alfonso Signorini con quel post sui social ha lasciato intendere che lunedì accadrà qualcosa.

Per ora si tratta però di indiscrezioni e solo lunedì scopriremo cosa succederà al Grande Fratello e quale sarà il destino dei concorrenti menzionati. Ci saranno davvero dei provvedimenti disciplinari?