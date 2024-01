Varrese parla del suo passato in Carabinieri (ma Vittorio è convinto fosse arruolato nell’arma)

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2024

Grande Fratello

Al Grande Fratello Varrese ha parlato del suo passato sul set di Carabinieri. Durante la chiacchierata però Vittorio aveva compreso che in realtà il coinquilino fosse davvero arruolato nell’arma. La simpatica gaffe ha fatto il giro del web.

Varrese parla del set di Carabinieri

Fin dal suo arrivo nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha spesso raccontato le tappe della sua carriera, tra ballo, cinema e TV. Non solo, l’attore ha spesso rivendicato anche di essere stato lui a lanciare diverse mode in passato, anche se non tutti sembrano esserne troppo convinti di questa cosa.

In ogni caso Massimiliano Varrese nei giorni scorsi ha parlato della sua esperienza sul set di un’amata miniserie TV di Mediaset: Carabinieri. Negli anni lo show ha visto tra i protagonisti tanti volti amati del mondo dello spettacolo, da Manuela Arcuri ad Alessia Marcuzzi, per passare a Elisabetta Canalis, Luca Argentero e Paolo Villaggio, per citarne alcuni.

E mentre rivelava alcuni aneddoti della sua esperienza televisiva, Vittorio Menozzi ha guardato Massimiliano Varrese un po’ perplesso. Nel dettaglio l’attore ha raccontato che in quel periodo mangiava parecchio e si allenava altrettanto. La divisa di scena dunque gli stava un po’ stretta e dunque gli è stato consigliato di darsi un freno.

La gaffe di Vittorio

Il modello ha ascoltato con attenzione, ma aveva capito che Varrese fosse realmente nell’arma e solo dopo avesse deciso di concentrarsi sulla recitazione. Un siparietto divertente che è diventato virale sul web, come potete vedere qui sotto.

Come dicevamo Massimiliano Varrese ha avuto il privilegio di poter far parte di questo importante progetto e ricoprire i panni di Antonio Baldi. Precisamente ha preso parte alle stagioni 5-6 e in qualche puntata della settima.

Nel racconto Varrese, nei panni di Antonio Baldi, è uscito di scena con il trasferimento a Montepulciano. Ha figurato però anche in alcuni episodi della settima stagione, dove ha preso parte ad alcune indagini. E proprio nel racconto il suo personaggio ha intrapreso una relazione con Laura Flestero (interpretata da Francesca Chillemi). Poi con la morte di morte di Marco Tosi (Luca Argentero) ha chiesto di essere trasferito in missione all’estero.

Insomma i nostalgici della serie Carabinieri (e fan che seguono il GF) sicuramente ricorderanno questi passaggi e la presenza di Massimiliano Varrese dalla quinta stagione.