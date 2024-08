Scopriamo quando inizia il Grande Fratello 2024 passando per i concorrenti, i casting, conduttore e lo streaming

Siete curiosi di sapere quando inizia il Grande Fratello 2024-2025? Ecco quando va in onda e la data di inizio, oltre che i concorrenti che comporranno il cast e tutto ciò che c’è da sapere su come iscriversi ai casting e dove vedere la diretta in TV e streaming.

Quando inizia il Grande Fratello 2024

Quando inizia il Grande Fratello 2024-2025? La programmazione, come affermato da Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa, dovrebbe iniziate verso la metà-fine settembre.

Stando ai rumor di Amedeo Venza il GF dovrebbe cominciare tra il 16 e il 23 settembre. L’orario sarebbe invece quello delle 21:35, come ogni anno. Gabriele Parpiglia invece ha fatto riferimento al 16 settembre.

Al momento non sappiamo quanto dura o quando finisce il GF. L’unico dato che abbiamo a disposizione, ma ancora da confermare, è quando va in onda.

Non appena avremo maggiori news dell’ultima ora non esiteremo ad aggiornarvi.

La location del GF

Aggiornamenti arrivano anche dalla location. La casa del Grande Fratello infatti non sarà più a Cinecittà, ma ai Lumina Studios, secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia.

Quante puntate ha il Grande Fratello 2024 e quando va in onda

Ma quante puntate ha il Grande Fratello 2024-2025? Al momento non abbiamo una risposta precisa, ma possiamo quasi dare per scontato che andrà avanti per alcuni mesi, con data di inizio settembre.

Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa ha fatto sapere che si partirà subito con il doppio appuntamento e poi si tornerà alla singola puntata settimanale per poi tornare di nuovo ai due episodi settimanali.

Quando va in onda il Grande Fratello? Se dovesse essere riconfermato potrebbe andare in onda il lunedì e il giovedì, ma è da confermare.

Ovviamente tutto dipenderà dagli ascolti e da come reagirà il pubblico al nuovo cast.

Grande Fratello 2024 concorrenti

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024-2025? Purtroppo non abbiamo ancora questa informazione perché i casting sono stati aperti a maggio e di conseguenza i nomi verranno comunicati dopo l’estate. Tranquilli, non appena ne avremo la possibilità elencheremo tutti i membri del cast compresi gli eliminati, chi arriverà in finale e il vincitore.

A lanciare i nomi dei presunti concorrenti (che già si vociferano da tempo) ci ha pensato nuovamente Davide Maggio sul suo sito: Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Iago Garcia, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, Eleonora Cecere, Luca Calvani, Shaila Gatta e Pamela Petrarolo. Attendiamo dunque se verranno o meno confermati.

Tra le news e qualche ultim’ora, ricordiamo ancora una volta che non mancheranno, nel corso delle puntate, i sondaggi e il televoto per decidere chi trionferà nella prossima edizione del GF.

Nell’attesa di scoprire chi ha vinto, dunque, andiamo a vedere quando iniziano i casting e che cosa chiedono.

I casting del GF 2024

Se da anni seguite il Grande Fratello forse vi starete chiedendo come candidarsi all’edizione 2024-2025.

Prima di tutti vi anticipiamo che i casting sono già aperti, ma come fare il provino per il GF? Dovrete accedere al sito ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy e inserire un breve video di presentazione seguendo le indicazioni.

Altrimenti potrebbe essere proprio la produzione a contattare alcuni potenziali concorrenti che scoveranno sui social o in giro per l’Italia. Infatti l’attività di scounting durante i casting toccherà le maggiori città italiane come Roma, Napoli e Milano. E questo ruolo è stato affidato a Giuseppe Garibaldi, concorrente dell’ultima edizione.

Chi è il conduttore del GF e gli opinionisti

Tra il mese di aprile e maggio 2024 è stato confermato che Alfonso Signorini tornerà alla guida del Grande Fratello per un altro anno.

Lo stesso conduttore, infatti, è apparso sui propri profili social per invitare i follower a inviargli le candidature in occasione dei casting del GF.

Per ora non conosciamo nemmeno l’identità degli opinionisti e non sappiamo se Cesara Buonamici verrà riconfermata. Secondo i rumor nel ruolo di inviata social dovrebbe esserci ancora Rebecca Staffelli.

Dove vedere la diretta TV e streaming del Grande Fratello

Infine concludiamo con questa parte Dove vedere la diretta TV e streaming del Grande Fratello? La trasmissione vede la sua diretta TV su Canale 5 e su Mediaset Extra.

Per quanto riguarda lo streaming, infine, potrete recuperare gli appuntamenti con il reality di Canale 5, collegandovi a Internet ed entrando sulla piattaforma Mediaset Infinity in maniera completamente gratuita.

Il servizio vi permetterà di seguire sia la messa in onda in streaming che recuperare le puntate intere in un secondo momento, da PC o da un dispositivo mobile.

Potreste anche volervi collegare sul sito ufficiale del Grande Fratello per rimanere sempre aggiornati con gli appuntamenti del daytime e la diretta nella casa.

Ricordiamo, inoltre, che non occorre sottoscrivere alcun abbonamento. Infatti, vi basterà inserire una password e una mail valida così da poter accedere al vasto catalogo. Quest’ultimo comprende anche fiction di grande successo, come per esempio Viola come il mare e tante altre.