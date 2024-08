In queste ore si sta diffondendo una novità per quanto riguarda la prossima stagione TV. Stando ai rumor pare che si stia pensando di mandare in onda due edizioni distinte del Grande Fratello nella stessa stagione televisiva.

Doppia edizione per il Grande Fratello?

Tutti gli spettatori sono in trepidante attesa per quanto riguarda l’inizio del Grande Fratello, che dovrebbe prendere il via tra il 16 e il 23 settembre 2024. Forse però nessuno si aspettava la novità di cui stiamo per parlarvi e che, è bene precisare, al momento rimane solo un’idea sulla quale si sta riflettendo.

Sappiamo che il reality parte a settembre per poi terminare verso il mese di marzo dell’anno dopo. Ogni anno, intorno a dicembre, ai concorrenti viene offerto il rinnovo del contratto oppure la possibilità di uscire dalla casa più spiata d’Italia. Questa volta, però, le cose potrebbero andare in maniera diversa.

A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il sito TVBlog, che rivela una proposta che si starebbe considerando molto attentamente. Mediaset infatti sarebbe intenzionata a mandare in onda due edizioni distinte del Grande Fratello nella stessa stagione televisiva, ovviamente con due cast diversi:

“Perché non fare due edizioni distinte del Grande fratello, ciascuna di tre mesi circa, con due cast distinti? […] L’idea che si sta facendo strada poi sarebbe quella di fare una specie di crossover fra la prima e la seconda edizione stagionale del programma prodotto con la collaborazione di Endemol”.

La proposta del ‘crossover‘ tra le due possibili edizioni del GF consisterebbe nel far passare il vincitore (e altri due finalisti) da quella autunnale alla seconda invernale. Ovviamente, ci teniamo a precisarlo, si tratta solamente di un rumor e non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto ciò.

A voi piacerebbe avere delle edizioni più brevi del Grande Fratello ma una di seguito all’altra con un cast quasi completamente rinnovato?