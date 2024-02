Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ecco che cosa ha sussurrato Sergio D’Ottavi all’orecchio di Greta Rossetti in settimana al Grande Fratello

In una piccola clip è stato mostrato che cosa ha sussurrato Sergio D’Ottavi all’orecchio di Greta Rossetti durante la settimana.

La confessione di Sergio D’Ottavi

Questa sera ha inizio una nuova puntata del Grande Fratello e il conduttore, dopo aver celebrato il viaggio dei gieffini in questi ultimi cinque mesi, si è concentrato su Greta Rossetti. Il presentatore ha infatti parlato sul triangolo con Vittorio Menozzi e Sergio D’Ottavi.

In queste ultime settimane si è avvicinata molto a entrambi: con Sergio è scattato un bacio a tradimento non molto tempo fa, mentre con Vittorio non è ancora successo. Nel corso dell’appuntamento si è discusso di ciò che prova la concorrente, la quale ha rivelato di avere emozioni differenti per ciascuno di loro.

Vittorio le dà una leggerezza che non prova con altre persone, una sorta di amore adolescenziale. Mentre con Sergio i sentimenti sono più maturi e si trattano argomenti importanti. Signorini le ha detto che prima o poi dovrà scegliere e ha specificato che entrambi i ragazzi sembrano essere molto attratti. Per tale ragione ha mostrato una clip in cui Sergio D’Ottavi sussurra una particolare frase al suo orecchio.

Nel video qui sopra li vediamo in cucina mentre Sergio si avvicina alla gieffina e ammette in tutta onestà, dopo un attimo di esitazione: “Vorrei tanto fare l’amore guardandoti negli occhi“. Poi dentro al confessionale D’Ottavi ha affermato: “Tra noi ci sono stati discorsi che non ci piace citare ma che entrambi conosciamo“.

Una volta tornati in diretta Greta Rossetti ha commentando affermando che da parte sua c’è solo una grande amicizia: “Io mi sto godendo me stessa e voglio godermi i rapporti che ci sono lì dentro“. Come finirà questa storia lo scopriremo solo con il tempo.