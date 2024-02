NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2024

Grande Fratello

In queste ultime settimane Greta Rossetti si è avvicinata sia a Sergio D’Ottavi che a Vittorio Menozzi e così l’ex tentatrice è finita al centro di un altro triangolo.

Greta Rossetti al centro di un altro triangolo

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Greta Rossetti ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, diventando a tutti gli effetti una concorrente. Tuttavia sembrerebbe che l’ex tentatrice, dopo il caos mediatico con Perla Vatiero e Mirko Brunetti, sia finita al centro di un altro triangolo. In questi giorni infatti la gieffina si è avvicinata non solo a Sergio D’Ottavi, ma anche a Vittorio Menozzi. Con entrambi i concorrenti sembrerebbe esserci una particolare sintonia e così stasera nel corso della nuova diretta la questione è stata affrontata. Facendo chiarezza sui suoi rapporti con Sergio e Vittorio, Greta ha affermato:

“Io non devo scegliere nulla perché sono due rapporti completamente diversi. Voglio bene a entrambi. Mi danno emozioni e sensazioni diverse. Non sono qui per trovare un fidanzato. Con Vittorio mi sento leggera e in questo momento della mia vita ne ho bisogno. In Sergio sento un senso di protezione. Io sono molto fisica, se questo va a intaccare i rapporti faccio un passo indietro”.

Cosa dice il cuore di Greta? Ultimamente tra lei, Vittorio e Sergio gli equilibri sono sempre più particolari… ma soprattutto si parla di un bacio. #GrandeFratello pic.twitter.com/jgWUviJnLT — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2024

A dire la sua è stato anche Sergio D’Ottavi, che replicando alle parole di Greta Rossetti ha aggiunto: “I triangoli a me non piacciono. Mi piace Greta, è una bellissima ragazza. Sono suo amico e questa amicizia ha sfumature bellissime. Ci sono stati giochi di seduzione. Lei è libera di viversi tutte le amicizie che vuole”. A parlare è stato anche Vittorio, che ha dichiarato: “Io mi fido di Greta. Le può viversi tutti i rapporti che vuole. Deve prendere le sue decisioni. Voglio solo il suo bene”.

Cosa accadrà dunque e chi sceglierà Greta? Non resta che attendere per scoprirlo.