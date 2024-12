Ieri sera è andata in onda la finale di X Factor. Ma vi siete chiesti perché Achille Lauro non ha cantato nel corso della serata? Adesso ve lo spieghiamo noi.

Il retroscena su Achille Lauro

Come in molti senza dubbio sapranno, quest’anno ad arrivare per la prima volta a X Factor in qualità di giudice è stato Achille Lauro. Il cantante ha preso molto seriamente il suo ruolo all’interno del talent show e ha svolto un lavoro impeccabile, al punto che tutta la sua squadra al completo è riuscita ad accedere alla finale di ieri sera. Tuttavia a vincere il programma è stata Mimì, concorrente del team di Manuel Agnelli, e il suo trionfo ha trovato il consenso generale. Qualcuno però ha notato una dettaglio che in queste ore sta facendo discutere.

In molti infatti si stanno chiedendo perché Lauro non ha cantato durante la finale di X Factor, come invece hanno fatto Paola Iezzi e Giorgia. La risposta sembrerebbe essere piuttosto semplice e adesso proveremo a fare chiarezza.

Come è ben noto, qualche giorno fa Achille Lauro è stato annunciato nel cast di Big del prossimo Festival di Sanremo. Come prevede il regolamento della kermesse musicale, tutti gli artisti in gara non potranno prendere parte “a programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano loro interpretazioni – esecuzioni di qualsiasi composizione musicale, in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc”. Di conseguenza dunque Lauro, per non rischiare la squalifica dal Festival, non ha potuto cantare nel corso della finale di X Factor.

Ma allora perché a Giorgia, che è sua volta nel cast di Sanremo, è stato permesso esibirsi? Anche in questo caso la risposta è semplice. Come specificato nel regolamento, in caso di “preventiva autorizzazione scritta di Rai”, agli artisti in alcune circostanze è consentito cantare. Con ogni probabilità dunque alla Todrani è stata concessa una deroga speciale in vista della finale di X Factor, che in questi mesi ha condotto con grande professionalità.