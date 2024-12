Tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non sembra proprio esserci pace. Il ballo tra la gieffina e Alfonso ha suscitato la gelosia di Lorenzo. Lorenzo durante una lite con Shaila è sbottato: “Sono stato tradito”, ma la regia a un certo punto ha censurato la discussione e cambiato inquadratura.

La gelosia di Lorenzo Spolverato: “Sono stato tradito, Shaila”

Proseguono le giornate nella Casa del Grande Fratello, ma sembra non esserci proprio pace per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che dopo una dura litigata sono arrivati alla conclusione di rompere la loro relazione. In seguito hanno scelto di restare amici. Una decisione però che secondo i più potrebbe portare a ulteriori risvolti.

Intanto nella serata di ieri Lorenzo Spolverato ha provato a riavvicinarsi a Shaila Gatta e riprendere con lei la discussione interrotta in giornata. Lui vorrebbe che la gieffina ammettesse di aver agito per gelosia, prendendosi le sue responsabilità, mentre lei è convinta che ci sia un problema di fiducia da parte del ragazzo.

Lorenzo Spolverato ha ammesso di non riuscire ad affrontare una relazione, anche se prova un sentimento per la ballerina e si fida di lei, anche se vorrebbe arrivare a un livello maggiore. Da parte sua Shaila Gatta ha affermato che non gli darà le risposte che cerca e può ammettere solo la gelosia, che in una coppia vede come un qualcosa di normale.

Per quanto riguarda invece il ballo con Alfonso, l’ex velina di Striscia la Notizia ha spiegato di sentire la necessità di ballar. L’avrebbe fatto anche con Lorenzo Spolverato, ma lui in quel momento era impegnato. Il ragazzo dalla sua ha cominciato a scuotere il capo: “Tu hai solo la tua verità! Fai il balletto con Alfonso e lui fa lo scemo che ti tocca. E tu mi dici ‘lo devi accettare, questo è il mio lavoro e fuori sarò così!’. Io sono diffidente, perché sono stato tradito e quindi sono diffidente. Io sto male perché sono stato tradito a livello di fiducia!”

Shaila Gatta, spazientita è sbottata: “Se io ti sto dicendo la verità, perché continui a dire questa cosa?. Vuol dire che proprio non ti fidi”. Lorenzo Spolverato ha cominciato ad alterarsi, ma prima che potesse finire di parlare la regia ha cambiato inquadratura. Dunque non sappiamo com’è proseguita.

Lo sfogo di Lorenzo

In giardino poi Lorenzo Spolverato si è confidato con alcuni suoi compagni e ha raccontato quanto successo poco prima. Ha raccontato del confronto, spiegando che non è cambiato nulla e che lui è Shaila Gatta cercheranno di mantenere rapporti civili:

“Se il suo intento era venire a chiarire non c’è riuscita. Ha fatto peggio, basta, stop, non la voglio decido io. La sua felicità non è con me e la mia non è con lei”, ha detto lapidario Lorenzo.

Nel suo discorso Spolverato ha affermato di aver scoperto delle cose di lei che non gli piacciono e non è pronto ad affrontare. Per questo ha deciso di defilarsi da questa storia:

“Io ho chiuso perché non va”. Secondo Lorenzo poi Shaila andrebbe in giro a raccontare le sue versioni, prese troppo per buone dagli altri. “Il punto è che noi non ci diamo felicità. Possiamo essere più felici senza e a distanza. E non potrà nemmeno essere una mia amica. In più fa passare me per geloso, ma lei è gelosa e non lo dice e non lo ammette“, ha concluso Lorenzo Spolverato seccato. Che succederà adesso?