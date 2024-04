Il Grande Fratello lascia Cinecittà! Smantellata (per sempre) la casa – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 3 Aprile 2024

Grande Fratello

Dopo oltre 20 anni di dirette la Casa del Grande Fratello è stata smantellata. Sono partiti infatti i lavori di rimozione negli studi di Cinecittà di tutti i mobili e gli accessori presenti. E questa rimozione è definitiva perché non vedremo più lì gli ambienti del noto reality. Ecco che sta succedendo.

Avviata la rimozione della Casa del Grande Fratello

A circa una decina di giorni di distanza dalla fine del Grande Fratello, negli studi di Cinecittà è partita la rimozione di tutti gli ambienti. Ma non si tratta di togliere oggetti per poi sostituirli in vista della prossima stagione. Questa rimozione, infatti, è definitiva. Nel video qui sotto, possiamo vedere quindi questo smantellamento e curiosare nelle varie stanze senza le luci dello spettacolo.

Tra i fan del reality è quindi partito l’allarmismo, ma non c’è da preoccuparsi. Come è già stato annunciato tempo fa, infatti, lo smantellamento definitvo della Casa più spiata d’Italia presso gli studi di Cinecittà avviene per un motivo ben preciso. Nessuna conclusione definitiva del reality, bensì un semplice (si fa per dire) trasloco.

Infatti dalla prossima edizione il Grande Fratello non andrà più in onda da Cinettà, ma gli studi televisivi cambiano. Rimaniamo sempre a Roma, ma cambiamo zona. Casa e studio si trasferiranno nei Lumina Studios, ubicati nel suggestivo Parco di Veio, nella zona Nord di Roma. Questa novità arriva dopo oltre vent’anni in cui la location è sempre stata la stessa.

Per la futura edizione del Grande Fratello c’è quindi già molta curiosità, poiché avremo un’immagine della Casa completamente nuova. E anche lo studio da cui andranno in onda conduttore e opinionisti sarà diverso. Ciò porterà quindi a nuove sorprese che serviranno anche a un bel restyling del noto reality. Non vediamo l’ora di scoprire tutto e speriamo che esca qualche piccolo spoiler in questi mesi che ci separano da settembre.