Stefano De Martino pizzicato in barca insieme all’ex fidanzata Gilda Ambrosio: ritorno di fiamma in corso?

Nicolò Figini | 17 Aprile 2024

In questi ultimi giorni Stefano De Martino è stato paparazzato in compagnia dell’ex fidanzata Gilda ambrosio al mare

Stefano De Martino ha passato un rilassante fine settimana in barca con alcuni amici e tra loro era presente anche la sua ex Gilda Ambrosio. Ritorno di fiamma in corso?

Le foto al mare di Stefano De Martino

In questi giorni si sta parlando molto del futuro lavorativo di Stefano De Martino, che da tempo presenta con grande successo Stasera tutto è possibile su Rai 2. Dopo l’uscita di scena di Amadeus alcune indiscrezioni lo vorrebbero alla conduzione di Affari Tuoi, mentre altre sostengono che prenderà la redini de L’Eredità (con Marco Liorni messo al timone del ‘gioco dei pacchi’).

Mentre attendiamo delle conferme o delle smentite possiamo passare alla vita privata. Dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, infatti, sembra non aver avuto altre relazioni anche se gira voce di alcuni presunti flirt. Ovviamente questi non trovano conferma da nessuna parte e oggi se ne aggiunge uno nuovo.

Il settimana Chi ha paparazzato Stefano De Martino in barca al mare insieme ad alcuni amici, tra i quali compare anche l’ex fidanzata Gilda Ambrosio. Tramite le fotografie possiamo notare risate e abbracci che in molti potrebbero scambiare per intimità. Tuttavia non c’è alcun ritorno di fiamma tra loro, si tratta semplicemente di un rapporto d’amicizia che si è consolidato nel tempo.

Nel dicembre del 2023 De Martino era stato pizzicato a cena con Gilda e ancora prima, nel 2020, si vociferava di un presunto ritorno di fiamma. Tuttavia, oggi come all’epoca, possiamo escludere la presenza di un sentimento più profondo tra loro. Per quanto ne sappiamo Stefano al momento è felicemente single e si sta godendo la propria liberta in compagnia degli amici più cari e dei figli.

Adesso non ci resta che aspettare e vedere se le cose si smuoveranno dal punto di vista professionale e sentimentale. Vi terremo aggiornati.