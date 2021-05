Gioia per l’ex vincitore del Grande Fratello

Sono passati esattamente 10 anni da quando Andrea Cocco Hirai ha vinto l’11esima edizione del Grande Fratello, che è stata una delle più lunghe e avvincenti nella storia del reality. Quella volta infatti il programma durò per ben sei mesi, e numerosi furono i concorrenti che preso parte alla trasmissione, tra cui Biagio D’Anelli e Guendalina Tavassi, ad oggi due volti noti dello spettacolo italiano. Proprio Andrea però in queste ore è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Due giorni fa infatti l’attore ha annunciato di essere diventato papà per la prima volta!

Da qualche anno infatti l’ex vincitore del Grande Fratello ha una relazione con la sua compagna Teresa Aiello, originaria della provincia di Agrigento. I due così dopo un lungo amore sono diventati genitori di un bellissimo bambino, Massimo Girolamo, nato all’ospedale ‘San Giacomo D’Altopasso’ di Licata. Proprio Andrea così con un tenero scatto sui social ha annunciato di essere diventato papà. Queste le sue tenere dichiarazioni:

“Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vagito stando all’erta fuori ad aspettarti ho pianto. Non ce l’ho fatta ad essere semplicemente felice. Non so neanche perchè ho immaginato che ci fossero ad aspettarti anche i tuoi bisnonni, Ottavio e Fernanda, Reiko e Chikao. O forse semplicemente mi piaceva il fatto che fossero li a vedere come continuava la nostra storia di famiglia. Spero che Tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento già perso, ma so già che farò di tutto per essere alla tua altezza. Tuo padre”.

Non resta che fare tantissimi auguri all’ex vincitore del Grande Fratello 11 per la nascita del suo primo figlio. Ad Andrea e alla sua compagna Teresa inviamo un forte e caloroso abbraccio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.