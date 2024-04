NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Marzo 2024

Grande Fratello

A seguito dei numerosi gossip, in queste ore un ex inquilino ha rivelato la verità sulla rissa al party post Grande Fratello

Stando alle voci di corridoio, nel corso del party post finale del Grande Fratello ci sarebbe stata una rissa tra due concorrenti. Adesso un ex gieffino rivela la verità su quello che sarebbe accaduto durante la serata.

Rissa al party post Grande Fratello

Sono passati pochi giorni dalla finale del Grande Fratello e l’attenzione del web è ancora rivolta ai protagonisti di questa edizione. Come sappiamo lo scorso martedì sera si è svolto il party post programma, al quale hanno preso parte quasi tutti gli ex concorrenti. Nel corso della serata però sembrerebbe essere accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Stando alle voci di corridoio, due concorrenti avrebbero sfiorato la rissa a casa di una presunta lite. Stando agli utenti, ad avere uno scontro sarebbero stati Alessio Falsone e Federico Massaro, che negli ultimi giorni di permanenza in casa avevano più volte discusso.

LEGGI ANCHE: UFFICIALE! Svelato il cast de L’Isola dei Famosi (con pochi famosi)

Tuttavia il fidanzato di Anita Olivieri ha prontamente smentito le dicerie, facendo intendere di essere in ottimi rapporti con il modello. In queste ore così a rivelare la verità sulla rissa al party post Grande Fratello è stato nientemeno che Stefano Miele. Nel corso di una live sui social, lo stilista ha fatto sapere che i protagonisti del diverbio sono stati Sergio D’Ottavi e Mirko Brunetti. L’ex gieffino tuttavia non ha spiegato quali sarebbero stati i motivi dello scontro e in merito ha affermato:

“Chi sono i protagonisti di tutto questo? Sergio e Mirko. La festa era finita, stavamo andando via. Ci sarà stato uno scambio verbale brevissimo, ma non so su cosa, non ci siamo informati”.

STEFANO SPILLANDO QUALCOSA DEL DIVERBIO TRA MIRKO E SERGIO pic.twitter.com/P2ePfwucNm — • 𝕝𝕒𝕕𝕪 🌻 (@ladywhiteblue) March 28, 2024

Attualmente però né Sergio D’Ottavi né Mirko Brunetti hanno commentato i gossip sul loro conto. Tuttavia siamo a completa disposizione dei due ex concorrenti del Grande Fratello qualora volessero rompere per la prima volta il silenzio e fare chiarezza sulla situazione.