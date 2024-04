Rissa al party post GF! Alessio racconta cosa è successo (ma Anita dà un’altra versione) – VIDEO

Spettacolo

28 Marzo 2024

Ieri sera Alessio Falsone, mentre si trovava in compagnia di Anita Olivieri, ha replicato al rumor sulla presunta rissa avvenuta durante la festa post Grande Fratello.

Due giorni fa è stata data una festa a Roma per celebrare la fine del Grande Fratello. Tra i partecipanti abbiamo visto tantissimi ex concorrenti nonostante mancassero all’appello nomi importanti come quello di Beatrice Luzzi o Massimiliano Varrese. Tuttavia di lì a poco si è diffuso un rumor secondo il quale due ex gieffini avrebbero sfiorato la rissa. Due le coppie di presunti litiganti che sarebbero quasi arrivati alle mani: Alessio Falsone con Federico Massaro e Mirko Brunetti con Sergio D’Ottavi.

A rompere il silenzio ci ha pensato proprio Alessio, il quale ha commentato questa indiscrezione durante una serata di relax con Anita Olivieri. Ha affermato che non c’è nulla di vero e di non aver litigato assolutamente con nessuno, tanto meno con Federico. Queste le sue parole:

“Allora, non ho litigato nessuno. Non c’è stata nessuna rissa e nessun episodio della siepe. Non è vero assolutamente. Io posso mai litigare con Federico? Non potrebbe succedere mai”.

Alessio: “Non ha litigato nessuno, non c’è stata nessuna lite, nessuno è finito nella siepe”

Anita: “Sei falso”

Alessio: “Ma poi han detto che ho litigato con Fefè”

Anita: “No questo non è vero”



Anita che spilla una cosa

Probabilmente scherzando, nonostante la smentita, Anita ha voluto in maniera scherzosa, mettere in difficoltà il fidanzato. “Sei un bugiardo, però non ha litigato con Federico. Quello è vero“, ha esclamato sorridendo smentendo a sua volta le parole di Alessio Falsone. In questo modo sembra chiudersi la questione della tanto chiacchierata rissa che avrebbe avuto luogo al party post Grande Fratello.

In quell’occasione si sarebbero dunque divertiti tutti e non ci sarebbero stati scontri né tra Alessio e Federico, né tra Mirko e Sergio. Adesso non ci resta che vedere come proseguirà il percorso di coppia di Anita e Falsone, il quale aveva rivelato a Rosy che avrebbe potuto risentire della distanza geografica. Noi ovviamente vi terremo sempre aggiornati.