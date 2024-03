NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Marzo 2024

Grande Fratello

Nelle ultime ore Angelica Baraldi ha rivelato che è nata la chat Whatsapp del Grande Fratello. Tuttavia grandi assenti del gruppo sono tre concorrenti protagonisti di questa edizione.

La chat Whatsapp con i concorrenti del Grande Fratello

Lunedì sera è andata in onda la finale del Grande Fratello e come sappiamo a vincere il reality show è stata Perla Vatiero. In questi giorni intanto gli ex concorrenti stanno ancora facendo discutere il web, nonostante siano tornati alle loro vite di sempre. Proprio nelle ultime ore infatti si è parlato di una presunta rissa che sarebbe scoppiata tra due inquilini durante il party post finale, che avrebbe coinvolto, stando a quanto raccontato da Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Mirko Brunetti. Ma non è finita qui. Ieri sera infatti è spuntato un altro retroscena che non è affatto passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nel corso di una live sui social, Angelica Baraldi ha rivelato che è nata la chat Whatsapp con i protagonisti di questa edizione. Tuttavia pare che al gruppo manchino ben tre concorrenti. Di chi parliamo? Di Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli.

Ma perché i due attori e la showgirl non fanno parte della chat Whatsapp con gli altri ex inquilini del Grande Fratello? Angelica ha rivelato anche questo. A quanto pare sembrerebbe che nessuno abbia i numeri di telefono di Beatrice, Massimiliano e Simona, che di conseguenza non potrebbero essere aggiunti al gruppo.

Nel mentre la Luzzi è stata assente anche al party post finale e sui social ha spiegato il perché di questa scelta. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Ho deciso di non andare alla festa, di tornare a casa e fare la mamma. Anche perché gli amichetti del GF li ho visti fino a due giorni fa. Se poi la festa l’avessero fatta magari tra una settimana sarei andata volentieri a salutarli tutti e a ballare. Però mi è sembrato un po’ troppo”.