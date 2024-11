Il Grande Fratello sembrerebbe stia andando verso la chiusura anticipata o per lo meno queste sono le voci che si stanno diffondendo sul web. Ecco tutto quello che sappiamo sull’indiscrezione.

Quando finisce il Grande Fratello?

Ieri sera il Grande Fratello è andato in onda, in via eccezionale, sfidandosi conto i quarti di finale di Ballando con le stelle. Il programma di Milly Carlucci ha vinto la sfida degli ascolti registrando quasi tre milione e mezzo di telespettatori contro 1.803.000 spettatori per Signorini, nella stessa fascia oraria.

Ma ancora prima che accadesse tutto ciò, sul web si stava diffondendo un rumor che parlava di una possibile chiusura anticipata per il reality. A riportarlo ci ha pensato su Twitter il profilo di Agent Beast:

“Mediaset sta valutando un format sostitutivo per gennaio 2025, considerando l’eventualità di una chiusura anticipata. Per accelerare i tempi, si prevede di tagliare le dinamiche in sospeso, riducendo la durata del programma”.

Di solito, come accade da diversi anni a questa parte, i contratti dei concorrenti del Grande Fratello scadono verso dicembre. In seguito, la produzione offre la possibilità a chi vuole di rinnovarlo per rimanere fino a marzo dell’anno seguente.

Quest’anno però le cose potrebbero andare diversamente, stando alle indiscrezioni, e il reality potrebbe chiudere prima del previsto a gennaio. Inoltre, si starebbe pensando a un format in sostitutivo anche se al momento non abbiamo altre news in merito.

Se sarà davvero così non lo possiamo sapere e dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze. Noi vi terremo aggiornati e rimaniamo a disposizione per qualsiasi smentita o rettifica da parte dei diretti interessati. Rimaniamo in attesa di ulteriori eventuali sviluppi in merito alla questione e non esiteremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.