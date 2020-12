1 Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che ad arrivare come nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5 sia un ciclone nato nei programmi di Maria De Filippi

Mancano soltanto pochi giorni all’arrivo di nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 5, e di certo ne vedremo delle belle quando i Vipponi faranno la conoscenza degli ultimi arrivati. Tante in queste settimane sono state le indiscrezioni circa i prossimi volti che varcheranno la porta rossa, e solo qualche giorno fa abbiamo scoperto chi saranno i primi 6 nuovi concorrenti che stanno per arrivare all’interno del reality. Tuttavia come sappiamo successivamente ad entrare in gioco ci sarà anche altro gruppo, sul quale c’è però ancora molto mistero.

Ciò nonostante in queste ore a parlare di una nuova possibile concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, ha parlato dell’arrivo di un vero e proprio ciclone, nato nei programmi di Maria De Filippi! Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate da Biccy:

“Se voi vi siete impauriti o intimoriti con l’ingresso di Selvaggia Roma, non avete visto ancora nulla. Entrerà un ciclone che veramente di nuovo romperà tutti gli equilibri della Casa. Vi posso dire solamente una cosa: lei è nata nei programmi di Maria De Filippi. Non posso dire troppo perché ho giurato di tenere il segreto. Lei è bellissima, ma soprattutto molto tosta. Parliamo di dinamiche, di contrasti e con il suo arrivo ci saranno tanti contrasti”.

Naturalmente il web si sta già chiedendo chi sia questo ciclone nato nei programmi di Maria De Filippi che a breve potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, e non mancano diverse teorie. Andiamo a scoprirne qualcuna.