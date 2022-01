1 Andrea Denver al Grande Fratello Vip 6?

Come ormai ben sappiamo a causa dello slittamento del Grande Fratello Vip 6, nella casa nelle ultime settimane sono entrati nuovi concorrenti, che hanno stravolto gli equilibri. Solo qualche giorno fa a varcare la porta rossa è stato Kabir Bedi, e secondo le recenti indiscrezioni nei giorni a venire a diventare una protagonista del reality potrebbe essere nientemeno che Delia Duran. Tuttavia pare che le novità non siano finite qui! In queste ore infatti un nuovo pettegolezzo si sta facendo largo sul web.

Stando a quello che riporta Biccy infatti, sembrerebbe che nelle prossime settimane a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 come nuovo concorrente potrebbe essere anche Andrea Denver! Come è ben noto il modello ha già preso parte al reality due anni fa, durante la quarta edizione, la prima condotta da Alfonso Signorini. Sembrerebbe anche che sia stato proprio il conduttore a volere il ritorno di Andrea, nonostante al momento l’accordo non sia ancora stato chiuso del tutto. Questo quello che si legge in merito al presunto ritorno di Denver in casa:

“Kabir Bedi e Delia Duran potrebbero non essere gli ultimi Vipponi a entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dato che Alfonso Signorini ha chiesto anche ad Andrea Denver di tornare in Casa. Al momento la trattativa sembrerebbe essere quasi conclusa. La firma finale non c’è, ma la volontà da parte di entrambe le parti sì. Il nome di Andrea Denver in realtà non è nuovo, dato che la stessa Adriana Volpe l’ha ironicamente “chiamato a rapporto” qualche puntata fa. Detto, fatto. Alfonso Signorini gli avrebbe davvero telefonato e il modello si sarebbe reso disponibile”.

Che dunque a breve Andrea Denver rientri in casa? In attesa di ulteriori news, alcune ore fa abbiamo appreso che un concorrente del Grande Fratello Vip 6 tra pochi giorni lascerà ufficialmente il reality una volta per tutte. Andiamo a rivedere di chi si tratta.