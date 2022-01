Chi è Kabir Bedi? Età, altezza, vita privata e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Kabir Bedi, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, all’altezza, alla vita privata e ai figli, a dove poterlo seguire sui social e Instagram.

Chi è Kabir Bedi

Nome e Cognome: Kabir Bedi

Data di nascita: 16 gennaio 1946

Luogo di Nascita: Lahore (Pakistan)

Età: 75 anni

Altezza: 188 cm

Peso: 74 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attore

Moglie: Kabir è attualmente sposato con Parveen Dusanj

Figli: Kabir ha tre figli, Pooja, Siddhart, morto suicida, e Adam

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ikabirbedi

Kabir Bedi età, altezza e biografia

Andiamo a scoprire cosa sappiamo della biografia di Kabir Bedi, e vediamo dove è nato e quanti anni ha. L’attore nasce il 16 gennaio 1946 a Lahore, in Pakistan.

La sua età dunque è di 75 anni, mentre la sua altezza e il suo peso sono pari rispettivamente a 188 cm e 74 kg.

Dei suoi genitori sappiamo che suo padre, Baba Pyare Lal Bedi, era uno scrittore e filosofo di fede sikh, discendente dal primo guru dei sikh. Sappiamo anche che Kabir ha frequentato lo Sherwood College di Nainital e il St. Stephen’s College di Delhi, dove ha studiato Filosofia.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo della sua vita privata, dei suoi matrimoni e dei suoi figli.

Vita privata

Della vita privata di Kabir Bedi abbiamo diverse informazioni. L’attore si è infatti sposato ben quattro volte!

Nel 1968 sposa infatti la modella e ballerina indiana Protima Gupta, dal cui amore nascono due figli: Pooja e Siddhart. Il matrimonio termina nel 1973, anche per via della relazione che Kabir inizia con l’attrice Parveen Babi, che scompare però nel 2005. Successivamente Bedi 1979 si risposa con Susan Humphreys, una stilista britannica, che diventa la sua seconda moglie. I due hanno un figlio, Adam, nato nel 1981, modello e attore di fama internazionale.

Dopo il divorzio, Kabir Bedi si sposa per la terza volta con Nikki Vijaykar, conduttrice televisiva e radiofonica, di 20 anni più giovane dell’attore. Le nozze però durano poco, e nel 2006 l’attore dà il via a una relazione con la ricercatrice indiana Parveen Dusanj, che 15 gennaio del 2016 diventa la sua quarta moglie. Ancora oggi i due sono insieme.

Nel 1997 l’attore deve affrontare uno dei momenti più bui della sua vita. Suo figlio Siddhart, di 25 anni, infatti muore suicida, dopo un lungo periodo di depressione. Proprio su questo terribile evento, Bedi ha affermato:

“Non c’è dolore più grande per un genitore che perdere un figlio. Il momento più bello che ricordo è quando si è laureato… dopo qualche mese è cambiato. Prima abbiamo pensato alla depressione, poi ci siamo resi conto che era schizofrenia. Durante quegli episodi non era mio figlio, era un’altra persona”.

Il figlio più giovane di Kabir Bedi, Adam, è un volto noto del cinema e della televisione e nel 2015 ha sposato la collega Melissa Anne Murphy. La coppia vive in California. Andiamo a vedere ora dove è possibile seguire l’attore sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Kabir Bedi: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove è possibile seguire Kabir Bedi sui social, in particolare su Instagram.

L’attore ha naturalmente un profilo attivo, che vanta diverse migliaia di follower.

Su Instagram Kabir condivide i momenti più belli della sua vita privata e professionale.

Scopriamo ora cosa sappiamo della sua carriera.

Carriera

Dopo aver terminato gli studi, Kabir Bedi dà ufficialmente il via alla sua carriera da attore. Prende così parte a oltre sessanta film di Bollywood, con ruoli da protagonista. Tra i suoi lavori più celebri ricordiamo Kuchche Dhaage, Manzilein Aur Bhi Hain e Khoon Bhari Maang.

La fama internazionale però arriva solo nel 1976 quando il regista italiano Sergio Sollima lo sceglie per interpretare Sandokan, il pirata malese creato dallo scrittore veronese Emilio Salgari.

Sandokan

Nel 1976 Kabir Bedi viene scelto per ricoprire il ruolo di Sandokan, che a oggi rimane il suo più grande successo. Coprodotto da Italia, Germania e Francia, il film ottenne incredibile successo, al punto che l’attore tornò a ricoprire il suo ruolo anche in altre occasioni. Nel 1976 esce infatti Il Corsaro Nero e l’anno seguente, torna a incarnare la Tigre di Mompracem in La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!.

Negli anni ’90 Bedi riprenderà il ruolo di Sandokan nella miniserie Il ritorno di Sandokan, che però non ottiene lo stesso successo dei precedenti adattamenti. Ma chi è il doppiatore di Kabir in Sandokan? A prestare la voce italiana all’attore è stato Pino Locchi.

Nel 1983 lo troviamo nel film Octopussy – Operazione piovra, che lo farà conoscere al pubblico statunitense. Tra i lavori di Kabir Bedi ricordiamo anche General Hospital (1983), Dynasty (1986), Beautiful e Taj Mahal: An Eternal Love Story. Nel 2007 partecipa anche alla quinta stagione della serie televisiva RAI Un medico in famiglia.

Nel 2004 invece lo vediamo tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi

Nel corso della sua carriera, Kabir Bedi ha anche partecipato a uno dei reality più famosi e seguiti di sempre: L’Isola dei Famosi. L’attore è diventato naufrago nel corso della seconda edizione del reality, condotta da Simona Ventura. In questa occasione conquista nuovamente il cuore del pubblico italiano e si classifica al secondo posto.

A ottobre 2021 esce il primo libro di Kabir, Storie che vi devo raccontare. La mia avventura umana.

Nel 2022 decide di mettersi nuovamente alla prova, stavolta partecipando al Grande Fratello Vip 6.

Kabir Bedi al Grande Fratello Vip 6

Il 3 gennaio 2022 Kabir Bedi entra ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip 6, iniziando così il suo percorso all’interno del reality. La nuova edizione, iniziata nel settembre del 2021, è anche stavolta condotta da Alfonso Signorini.

Di certo l’attore è pronto a mettersi in gioco e senza dubbio ci regalerà grandi emozioni. Ma chi sono gli altri concorrenti della trasmissione? Andiamo a scoprirli.

Vediamo adesso cosa sappiamo sul percorso di Kabir Bedi al Grande Fratello Vip 6.

Il percorso di Kabir Bedi al GF Vip 6

Il percorso di Kabir Bedi al Grande Fratello Vip 6 inizia ufficialmente lunedì 3 gennaio 2022, quando finalmente varca la porta rossa. Ma cosa accadrà per lui nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

17° settimana: Kabir entra ufficialmente in casa e dà il via al suo percorso e sta iniziando ad ambientarsi con gli altri vipponi. Ha partecipato già ai primi scontri tra vipponi.

