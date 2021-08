Il Grande Fratello Vip 6 porta in studio una novità

Al Grande Fratello Vip è tempo di novità e l’edizione numero 6 ne porta con sé una bella grossa. Questa non volta non parliamo dei concorrenti, ma degli opinionisti. Oltre ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, infatti, ne vedremo anche due “popolari“. Queste rappresenteranno, infatti, la voce degli spettatori italiani che ogni puntata rimangono incollati davanti al televisore per gustarsi le vicende dei loro beniamini. A rivelarlo, come riporta anche il sito Davide Maggio, ci ha pensato il settimanale Chi.

Il nuovo numero sarà in edicola a partire da mercoledì 18 agosto 2021, ma possiamo leggere già un’anticipazione rilasciata da Andrea Palazzo, capo progetto di anche del Grande Fratello Vip 6. Ecco cos’ha affermato:

Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa.

Non ci resta che aspettare e vedere quale sorpresa ci rivelerà il Grande Fratello Vip 6. Nel frattempo, intanto, è stata ufficializzata anche la prima concorrente dell’edizione. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli. La cantante ha spiegato di voler partecipare per il seguente motivo: “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica“. Questo è tutto per adesso. Continuate a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti del caso e tante altre news. Vi ricordiamo, inoltre, che il Grande Fratello Vip 6 inizierà il 13 settembre 2021.

Novella 2000 © riproduzione riservata.