1 Katia ricciarelli sarà al GF Vip: perché ha accettato

Da qualche tempo si vociferava che Katia Ricciarelli avrebbe fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 a partire da settembre. Fino a poco fa si trattava soltanto di voci di corridoio, anche se alcuni la davano ormai per certa. Ebbene, la cantante ha ufficializzato la sua presenza all’interno della Casa più spiata d’Italia sul nuovo numero del settimanale Chi. La rivista uscirà mercoledì 18 agosto 2021 in tutte le edicole. A darci un assaggio, però, il profilo Instagram del magazine in cui vediamo la copertina e il titolo “Corro al GF Vip (e vi stupirò)“.

Tutto questo è accompagnato da una descrizione: “Tutti i dettagli sul numero di Chi in edicola domani.” L’artista, quindi, ha spiegato il motivo per il quale ha voluto dire di sì ad Alfonso Signorini:

«Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica», dichiara. E non lascia dubbi, la sua sarà una presenza importante per tutti: «Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi».

La descrizione dell’articolo dedicato a Katia Ricciarelli, quindi, continua:

Diretta come sempre, la cantante nell’intervista a “Chi” si presenta con un lungo servizio fotografico sulle colline gardesane, in auto d’epoca e accompagnata da due aitanti modelli, come appare nel video del tormentone dell’estate “Tonight mon amour” di cui è protagonista con il rapper Dj Jad. «Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita». Manca poco più di un mese alla messa in onda, ma già si annunciano scintille per il reality di Alfonso Signorini.

Sicuramente la presenza di Katia Ricciarelli darà uno sprint in più alla nuova edizione. Ma chi potrebbe esserci con lei? Continuate a leggere…