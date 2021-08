1 Manila Nazzaro commenta in negativo Manuela e Stefano

L’edizione 2021 di Temptation Island ormai è finita da qualche tempo, ma si parla ancora delle coppie che sono state protagoniste. Questa volta a commentare ciò che abbiamo visto in TV ci ha pensato Manila Nazzaro, la quale l’anno scorso aveva partecipato al reality con il compagno Lorenzo Amoruso. Tra le pagine del settimanale Mio, come rivela anche il sito Isa e Chia, ha voluto soffermarsi sulla coppia composta da Manuela Carriero e Stefano Sirena. Loro hanno deciso di lasciarsi alla fine del programma per stare insieme, rispettivamente, a Luciano Punzo e Federica Cleo. Questo il commento della conduttrice:

La coppia formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena è stata imbarazzante. Mi viene da pensare che fosse finta. Lei, tradita, lo offende sul fatto che perde i capelli. Lui, tradito, non sembra affatto interessato.

Manila Nazzaro ha perciò continuato parlando delle differenze che ha visto nel loro rapporto rispetto a quello che lei ha con il suo attuale compagno:

Mi ha colpita la mancanza di stima e rispetto che ho visto nelle coppie. Per rimanere insieme deve esserci stima. Io Lorenzo l’ho sempre stimato come uomo, anche nei momenti in cui non eravamo insieme.

Insomma, questa coppia a Manila Nazzaro non le è proprio andata giù. Tra l’altro, in queste settimana, abbiamo spesso sentito e letto il suo nome sul web. Associato, però, a un altro programma, sempre un reality. Stiamo parlando del Grande Fratello Vip. Ormai, infatti, sembra certa la sua presenza. Il sito citato poc’anzi ha ripreso, inoltre, le parole di iGossip.it in cui si legge:

Una fonte accreditata ci ha rivelato che la 43enne conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip. Ha superato i provini!

Nell’attesa di scoprire se questo è vero, andiamo a scoprire chi è davvero la prima concorrente ufficiale del GF Vip e le sue dichiarazioni…