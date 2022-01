1 Le presunte decisioni del Grande Fratello Vip 6

Le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 6 sono ormai alle stelle, e alcuni comportamenti dei concorrenti stanno facendo discutere il web. Lo stesso Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima diretta, ha per l’ennesima volta rimproverato duramente i Vipponi per via di alcuni atteggiamenti maleducati e non è mancato un piccolo sfogo. Il conduttore infatti ha richiesto espressamente che gli autori prendano un provvedimento disciplinare, per riportare l’ordine in casa. Queste le dichiarazioni di Signorini in merito:

“Qualche provvedimento disciplinare verso questi ragazzi va preso, non si può legittimare un atteggiamento così volgare, maleducato e saccente. No. Lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello, perché io così non vado avanti”.

Adesso sembrerebbe che le richieste di Alfonso Signorini siano state esaudite. Come fa sapere TvBlog infatti nel corso della diretta di questa sera, gli autori del Grande Fratello Vip 6 potrebbero prendere dei provvedimenti nei confronti dei Vipponi. Il motivo? Non solo per gli atteggiamenti di alcuni concorrenti, ma anche per lo stato di pulizia della casa, che nelle ultime settimane ha fatto a lungo discutere. Questo quanto riporta il noto portale a riguardo:

“Ci potrebbero essere dei provvedimenti da parte della produzione del programma verso i ragazzi della casa per il loro comportamento, per altro evidenziato dallo stesso conduttore e direttore artistico della trasmissione Alfonso Signorini, non esattamente educato, oltre che per lo stato di pulizia della casa, diciamo non proprio impeccabile”.

Non resta che attendere dunque per scoprire quello che potrebbe accadere stasera nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 6. Nel mentre in queste ore è stato confermato che un Vippone tra pochissimi giorni lascerà definitivamente il reality show. Andiamo a rivedere di chi si tratta e cosa sta accadendo.