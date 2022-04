1 Alvaro Vitali al Grande Fratello Vip 7?

Nonostante manchino ancora diversi mesi al debutto, la grande macchina del Grande Fratello Vip 7 si è già messa in moto! In queste settimane infatti gli autori del reality sono già alla ricerca del cast di Vipponi che a settembre varcherà la porta rossa, e senza dubbio non mancheranno tante sorprese e colpi di scena. Alla conduzione del programma per la quarta volta di fila ci sarà Alfonso Signorini, pronto a rimettersi in gioco dopo il successo degli ultimi anni. Nel mentre poco fa Dagospia ha fatto il nome di uno dei probabili volti che potrebbero far parte del cast. Di chi parliamo? Di Alvaro Vitali! Ecco quello che si legge in merito:

“A Mediaset già si pensa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. I lavori per la formazione del cast sono appena iniziati ma nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali”.

Naturalmente al momento è ancora presto per avere delle conferme in merito al cast del Grande Fratello Vip 7. Qualche giorno fa però sono stati fatti anche altri due nomi di probabili concorrenti, che stanno già facendo discutere il web. Secondo il settimanale Nuovo infatti a varcare la porta rossa potrebbe essere Veronica Cozzani, madre di Belen. Ma non solo. La rivista ha annunciato che anche Pamela Prati potrebbe tornare all’interno della casa, e in merito si legge:

“La showgirl starebbe facendo davvero di tutto pur di prendere parte alla prossima edizione del reality… Difatti sembra che Pamela Prati non avrebbe ancora risolto il contenzioso legale con Mediaset. E questo motivo potrebbe tenerla molto lontana dalla casa più spiata dagli italiani di Alfonso Signorini”.

Cosa accadrà dunque e chi sarà a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7? In attesa di saperne di più, qualche settimana fa un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato di aver rifiutato la partecipazione al reality. Rivediamo di chi si tratta.