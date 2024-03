Chi è Bülent Polat, Gaffur di Terra Amara? Età, altezza e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 15 Marzo 2024

Ha recitato in tantissimi film, ma grazie a Terra Amara ha raggiunto la popolarità anche all’estero. Conosciamo chi è Bulent Polat, che nella serie interpreta Gaffur. In questa scheda news e curiosità sul suo conto: età, vita privata, moglie, figlia e Instagram dove seguirlo.

Chi è Bulent Polat

Nome e Cognome: Bulent Polat (in turco Bülent Polat)

Data di nascita: 8 marzo 1979

Luogo di nascita: Tunceli (Turchia)

Età: 45 anni

Altezza: 1 metro e 71 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attore

Moglie: Bulent è sposato con Duygu Şenoğlu

Figli: Bulent ha due figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @bulentpolatofficial

Bulent Polat età, altezza e biografia

Quanti anni ha Gaffur di Terra Amara, interpretato da Bulent Polat e quando è nato? Il noto attore è nato a Tunceli il 8 marzo 1979, sotto il segno dei Pesci. La sua età è di 45 anni.

Conosciamo altezza e peso di Bulent Polat? L’attore che interpreta Gaffur in Terra Amara è alto circa 1 metro e 71 centimetri e pesa 70 kg circa.

Ha iniziato a recitare da ragazzino, come vedremo in seguito. Si è diplomato presso il Müjdat Gezen’s Art Center.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo chi è la moglie di Gaffur di Terra Amara? L’attore Bulent Polant è sposato dal 2015 con Duygu Şenoğlu, insegnante di inglese.

Bulent Polant ha figli? Insieme a sua moglie Duygu ha avuto due figli e la primogenita si chiama Doğa Polat.

Dove seguire Bulent Polat, Gaffur di Terra Amara: Instagram e social

Come seguire Gaffur di Terra Amara? I social sono un mezzo importante se volete tenervi in contatto con Bulent Polat. L’attore è presente sulle piattaforme con delle pagine ufficiali. Utilizzatissima quella di Instagram, dove posta tutti i suoi progetti lavorativi.

Carriera

Bulent Polat di Terra Amara prima di diventare Gaffur e l’attore di successo noto in Turchia e non solo, si è dedicato tanto allo studio. Da ragazzino ha iniziato a recitare e ha proseguito questa strada con il conseguimento del diploma. Ha approfondito questa passione, facendone un vero e proprio lavoro, prima a teatro e poi anche al cinema e in TV.

Tra i percorsi artistici in carriera di Bulent Polat segnaliamo che si è diplomato in recitazione presso il Müjdat Gezen’s Art Center. Poi a seguire ha studiato recitazione presso il centro culturale Sadri Alışık. Dopo essersi formato in patria ha raggiunto anche gli USA per perfezionarsi e proseguire il suo sogno.

In America ha svolto dei seminari di recitazione con lezioni impartite e ha girato per tutto il continente, da Stella Adler a Los Angeles e New York. Ma non solo, perché ha fatto combaciare questo suo amore per la recitazione con la gestione di un bar di Manhattan insieme a un amico. Questo gli è servito per guadagnarsi da vivere. Nel 2011 è tornato in Turchia.

Ha lavorato tantissimo Bulent Polat per raggiungere determinati obiettivi e sfondare nei cinema e TV.

Film e serie TV

In carriera Bulent Polat non è stato solo protagonista di Terra Amara, nel ruolo di Gaffur. L’attore infatti ha recitato in tantissimi film e serie TV tra cinema e piccolo schermo, ma anche in un cortometraggio.

Tra i progetti degli ultimi anni al cinema segnaliamo: Atatürk’ün Fedaisi Topal Osman (2013); Dursun Çavus (2014); Tut Sözünü (2015); Atatürk (2023); Mükemmel Aile (2024) e Afacanlar Kampta (2024)

Mentre in TV, tra i lavoro più recenti con Bulent Polat di Terra Amara, ricordiamo: Çukur (2017); Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) (2018-2022); Seversin (2022); Ateş Kuşları (2023) e Kuruluş Osman (2023).

Nel 2024 Bulent Polat è stato ospite di Verissimo per parlare della sua vita fuori dal set e della serie Terra Amara.

Bulent Polat è Gaffur in Terra Amara

Nel 2018 Bulent Polat ha raggiunto il successo internazionale con Terra amara, sbarcata poi su Canale 5. Qui ricopre i panni di Gaffur Taşkın. Nella serie sua moglie è Saniye . Ha un fratello di nome Gülten.

Chi fa parte del cast di Terra Amara? Tra i tanti citiamo: Aras Senol, Erkan Bektaş, Selin Yeninci. E ancora: Melike Ipek Yalova, Sahin Vural, Serpil Tamur, Polen Emre. A seguire aggiungiamo anche: Hilal Altınbilek e Nazan Kesal, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu e Selin Genç.