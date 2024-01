Chi è Nazan Kesal, Sevda di Terra Amara? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 11 Gennaio 2024

Chi è

Amata per il personaggio di Sevda in Terra Amara, conosciamo chi è Nazan Kesal: età, figli, fil, programmi TV e Instagram

In Terra Amara interpreta il ruolo di Sevda, conosciamo chi è Nazan Kesal. Tutto ciò che c’è da sapere sull’attrice: dall’età, alla vita privata e figli, la carriera, i film e programmi TV e dove seguirla su Instagram.

Chi è Nazan Kesal

Nome e Cognome: Nazan Kırılmış, conosciuta con il cognome del marito Nazan Kesal

Data di nascita: 28 marzo 1969

Luogo di nascita: Köprübaşı (Manisa)

Età: 54

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Ariete

Professione: attrice e regista teatrale

Marito: Nazan è sposata con Ercan Kesal

Figli: Nazan ha un figlio di nome Poyraz Kesal

Tatuaggi: Nazan non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @nazan_kesal

Nazan Kesal età e biografia

Quanti anni ha e chi presta il volto a Sevda di Terra Amara? L’attrice è Nazan Kesal, è nata il 28 marzo 1969 sotto il segno dell’Ariete e la sua età oggi è di 54 anni. Nulle le informazioni di altezza e peso.

Delle poche informazioni giunte sulla sua biografia, sappiamo che Nazan è cresciuta in una piccola città della Turchia e arriva da una famiglia molto numerosa, dedita all’agricoltura. La sua infanzia sarebbe trascorsa tra i campi di tabacco, prima di inseguire il sogno di attrice e regista.

Vita privata

Chi è il marito di Nazan Kesal? Sulla vita privata di Nazan non si conosce granché purtroppo. L’attrice, così come molti suoi colleghi, è molto riservata.

Sappiamo però che è sposata dal 2005 con l’attore e collega Ercan Kesal. Insieme hanno avuto un figlio, Poyraz Kesal, ragazzo che oggi ha 18 anni.

Dove seguire Nazan Kesal di Terra Amara: Instagram e social

Se volete restare aggiornati su tutti i progetti lavorativi e tutto ciò che riguarda Nazan Kesal dovete seguirla su Instagram. L’attrice condivide diversi contenuti fotografici, ma anche alcuni video.

Sui social, così come sul web, non mancano foto di Nazan da giovane.

Carriera

Fin da piccola Nazan Kesal ha coltivato la passione per la recitazione. Un amore per arte e teatro coronato da una carriera di successo. Per quel che riguarda il percorso di studi si è laureata in Belle Arti, poi ha conseguito un master in cinema e televisione

In carriera Nazan è stata anche attrice e regista di teatro e ha lavorato a diversi progetti.

Film e programmi TV con Nazan Kesal

Vediamo insieme quali sono tutti i film in cui Nazan Kesal, Sevda di Terra Amara ha recitato. Ecco l’elenco:

Cazibe Hanim’in Gündüz Düsleri (1992); Gölge Oyunu (1993); Bir sonbahar hikayesi (1994); Istanbul Kanatlarimin Altinda (1996); Sara (1999); Yazgi (2001); Uzak (2002); Il piacere e l’amore (Iklimler) (2006); Vicdan (2008); Sa (2010); Muffa (2012); Daire (2013); Toz Bezi e Delibal (2015); Kardesim Benim (2016); Kirik Kalpler Bankasi (2017); Tuzdan Kaide e Aydede (2018); Suursuz Ask (2019); You Know Him (2020); Hayatla Barış e Acı Kahve (2024).

Non solo al cinema, anche in TV oltre a Terra Amara Nazan Kesal ha vestito diversi personaggi in serie televisive e mini serie. Ecco tutti i suoi lavori:

Tatli Betüs e Süper Baba (1993); Bizim Aile (1996); Berivan (2002); Mühürlü Güller (2003); Aliye e Yadigar (2004); Rüzgarli bahçe (2005); Cennetin çocuklari (2008); Ask ve ceza (2010); Bir Ömür Yetmez (2011); Kayip Sehir (2012-2013); Bugünün Saraylisi (2013-2014); Analar ve Anneler (2015); Kaygi (2017); Fazilet Hanım ve Kızları (2017-2018); Halka (2019); Çocuk (2019-2020); Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) (2020-2021); Oğlum; Bir Peri Masalı e Zengin Kiz (2022); Aşka Düşman (2024)

Negli anni ha lavorato anche in alcune web serie come Son Gün nel 2023 e Kübra su Netflix, in uscita nel 2024. È stata presente anche in diversi cortometraggi.

Nazan Kesal è Sevda in Terra Amara

Nel 2020-2021 Nazan Kesal ha ricoperto il ruolo di Sevda in Terra Amara.

Tra gli altri attori a recitare nella serie troviamo anche: Melike Ipek Yalova, Hilal Altınbilek, Esra Dermancıoğlu, Uğur Güneş, Murat Ünalmış e Kerem Alışık.