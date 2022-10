1 Il preferito di questa settimana al Grande Fratello Vip 7

È trascorso un mese e mezzo da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 7, e in queste prime settimane ne abbiamo viste davvero di ogni. Nel mentre tra qualche giorno, secondo le indiscrezioni, a varcare la porta rossa dovrebbero essere ben 6 nuovi Vipponi, che potrebbero stravolgere gli equilibri della casa. Questa sera nel mentre va in onda una nuova puntata del reality show, e come al solito non mancheranno emozioni. Oltre a tante sorprese e a qualche confronto, scopriremo anche l’esito del televoto, che come ogni lunedì non sarà eliminatorio. Non mancheranno anche nuove nomination, e sapremo chi saranno i prossimi candidati all’eliminazione.

Nel mentre in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare il vostro Vippone preferito della 6^ settimana del Grande Fratello Vip 7. Andiamo dunque a scoprire chi risulta essere il concorrente più amato dai nostri lettori e i risultati del sondaggio, partendo dagli ultimi posti della classifica:

15 Wilma Goich, con lo 0% dei voti

14 Charlie Gnocchi, con lo 0% dei voti

13 Pamela Prati, con l’1% dei voti

12 Daniele Dal Moro, con il 2% dei voti

11 Carolina Marconi, con il 2% dei voti

10 Patrizia Rossetti, con il 3% dei voti

09 Edoardo Donnamaria, con il 3% dei voti

08 Attilio Romita, con il 3% dei voti

Ma non è ancora finita. Andiamo avanti per scoprire come proseguire la classifica e chi è il Vippone preferito dai nostri lettori della 6^ settimana del Grande Fratello Vip 7.