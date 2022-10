1 Micol Incorvaia tra i nuovi vipponi?

Al GF Vip 7 presto arriveranno nuovi vipponi ad animare gli animi della Casa. Ebbene sì, dopo tante eliminazioni, squalifiche e ritiri in appena un mese di reality, ci saranno grosse novità. Ancora non ci sono certezze, ma solo indiscrezioni qua e là, eppure pare che tra ile forze fresche potrebbe arrivare Micol Incorvaia.

Non è nota al grande pubblico magari, ma è la sorella di Clizia Incorvaia (anche lei volto della quarta edizione del GF Vip 7) e, nemmeno a dirlo, Micol è l’ex di uno dei concorrenti ancora in gioco. Parliamo di Edoardo Donnamaria. Avete capito bene! Purtroppo la loro relazione si è conclusa, ma lei pare sia tornata alla carica sui social. Secondo alcuni attenti utenti, infatti, Micol pare stia seguendo con grande interesse le dinamiche di questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

A dare all’occhio, però, sono i diversi like che Micol Incorvaia ha lasciato contro Antonella Fiordelisi e la ship tra quest’ultima ed Edoardo Tavassi, i Donnalisi (così chiamati sul web). Tra l’altro sembrerebbe che i vari “mi piace” lasciati contro la concorrente del GF Vip 7 sarebbero dovuti al suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese. Questa mossa, dai movimenti social, pare non sia granché piaciuta a Micol.

Tutti questi movimenti social lasciano quindi pensare che la Incorvaia possa arrivare al GF Vip 7 come una delle prossime concorrenti. Sarà davvero così? C’è da dire che magari Micol può aver messo quei like semplicemente perché si trova d’accordo con i telespettatori e non per forza per un suo possibile ingresso nel reality show. Vedremo cosa succederà insomma!

E mentre ci si chiede chi arriverà al GF Vip 7, nella Casa sembra esserci ben poca tranquillità tra i vipponi…