1 La prima concorrente del Grande Fratello Vip 7

A settembre parte ufficialmente su Canale 5 il Grande Fratello Vip 7, che ancora una volta vedrà la conduzione di Alfonso Signorini. Nonostante manchino ancora due mesi e mezzo al ritorno del reality, già da diverse settimane gli autori stanno lavorando senza sosta per trovare un cast che possa essere all’altezza delle aspettative. Sul web intanto numerose sono le indiscrezioni circa i prossimi Vipponi, tuttavia al momento ancora nessuna conferma è giunta. In queste ore però a essere ufficializzate sono state le due opinioniste: Sonia Bruganelli, che tornerà a ricoprire il suo ruolo, e Orietta Berti, che per la prima volta si mette alla prova con questa nuova esperienza.

Poco fa intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Pare infatti che Alfonso Signorini abbia spoilerato la prima concorrente ufficiale del GF Vip 7. Sui suoi social il conduttore ha postato l’immagine di una borsa, scrivendo: “Una concorrente della prossima edizione ha dimenticato la sua borsa nel mio ufficio. Secondo voi chi devo chiamare?”. L’immagine naturalmente ha fatto il giro del web, e poco dopo a svelare l’identità della presunta Vippona è stata Deianira Marzano.

La blogger partenopea ha infatti svelato che la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 potrebbe essere Chadia Rodriguez! Già qualche giorno fa Biccy aveva annunciato la partecipazione della rapper al reality, e ora pare che la conferma sia sempre più vicina. Deianira infatti ha fatto notare come il simbolo della cantate spagnola (che si vede nella foto profilo del suo profilo Instagram) sia lo stesso che si trova sulla borsa postata da Signorini! Ciò nonostante però la Marzano fa una precisazione: la Rodriguez non avrebbe ancora firmato il contratto, nonostante le trattative siano quasi alla fine.

Che dunque sia proprio lei la prima concorrente del GF Vip? In attesa di ulteriori news, in queste ore è giunta voce che la partecipazione di uno dei papabili concorrenti sarebbe saltata. Andiamo a vedere di chi si tratta.