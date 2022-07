1 Il Grande Fratello Vip 7 slitta a ottobre?

“Cambio dell’ultim’ora. Ora è ufficiale, dopo vari cambi, a causa di forza maggiore, il GF Vip inizierà il 19 settembre”. Ci eravamo lasciati appena due giorni fa con questa notizia data da Investigatore Social a proposito della data d’inizio del Grande Fratello Vip 7, dopo che si era ipotizzato un anticipo al 12 settembre. Ma c’è un ma. Sebbene al momento il tutto sembra essere confermato e come data segnata sul calendario c’è il giorno 19, la pagina Instagram GF Vip News lancia una nuova ipotesi.

Secondo quanto riportato dall’account che raccoglie le notizie su Grande Fratello Vip 7, il reality potrebbe slittare ancora e partire addirittura a ottobre. Il motivo, stando a quanto emerso, potrebbe essere legato alle elezioni, in programma il 25 settembre. Ecco quanto si legge a riguardo:

“Premetto: ciò che sto per dirvi non è ufficiale ma da confermare, ma. È di ieri la notizia che vede la partenza del programma il 19 settembre, come per altro confermato dallo stesso Alfonso a una pagina del GF. E però da sottolineare che la data potrebbe subire un ulteriore slittamento, causa elezioni straordinarie del 25 settembre”.

Sempre la pagina in questione riflette sul fatto che, semmai i vipponi dovessero fare il loro ingresso il 19 settembre, non potrebbero andare a votare. Questo a causa delle restrizioni legate al Covid. Ciò dunque non permetterebbe ai concorrenti del Grande Fratello Vip 7 un’uscita temporanea senza poi sottoporsi a una quarantena preventiva:

“(…) Si sta dunque valutando di far partire il GFVIP il 3 ottobre, così da sorvolare tutto il periodo delle elezioni e le relative proposte televisive su questo evento politico”. L’account ci ha tenuto a precisare ancora che, a oggi, la data scelta è il 19 settembre.

Storia Instagram pagina GF Vip News sul GF Vip 7

Chiaramente ci teniamo a precisare che non vi è nulla di certo e sicuro e al momento si tratta solo ed esclusivamente di una delle tante ipotesi. Alfonso Signorini, tra l’altro, pare aver confermato il 19 settembre, quindi non dovrebbero esserci ulteriori novità. Ma vedremo di capire se Mediaset o lo stesso conduttore decideranno di fare chiarezza una volta per tutte.

