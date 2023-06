NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Giugno 2023

GF Vip 8

Rivelata la data di inizio del Grande Fratello Vip 8

Mancano ancora alcuni mesi prima della partenza ufficiale del Grande Fratello Vip 8, tuttavia la grande macchina del reality show è già in movimento. Da settimane si parla di quello che potrebbe accadere nel corso della nuova edizione del reality show, e al momento numerose sono le indiscrezioni. Stando alle voci di corridoio, stavolta Mediaset starebbe optando per un cast variegato, composto sia da concorrenti Vip che da concorrenti Nip. Attualmente infatti, come hanno annunciato gli stessi canali social della trasmissione, sono in corso i casting per cercare nuovi volti che potrebbero varcare la porta rossa, e di certo dunque ne vedremo di belle.

Nel mentre si sta anche a lungo parlando dei prossimi opinionisti del reality. Stando a quanto è emerso infatti sia Sonia Bruganelli che Orietta Berti dovrebbero lasciare il loro ruolo, per dare spazio a nuovi volti, che tuttavia al momento non sarebbero ancora stati scelti. Non mancano anche i rumor circa i prossimi Vipponi, ma al momento nessun pettegolezzo è stato ancora confermato.

I fan nel mentre si stanno già chiedendo quando inizia il Grande Fratello Vip 8 e adesso a rispondere a questa domanda ci ha pensato TvBlog. Il noto portale infatti ha rivelato la data di inizio della nuova edizione, che sembrerebbe essere fissata a lunedì 18 settembre. Attualmente non è ancora chiaro quanto durerà stavolta il programma e quanti saranno gli appuntamenti settimanali. Tuttavia nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito.

Alfonso Signorini, che ancora una volta condurrà il reality show, intanto sta lavorando al nuovo cast, e in molti si chiedono chi stavolta varcherà la porta rossa. Non resta che attendere però per saperne di più sui prossimi Vipponi. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul Grande Fratello, e non solo.