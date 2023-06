GF Vip 8, una nota giornalista in lizza per diventare concorrente

NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Giugno 2023

GF Vip 8

Secondo gli ultimi rumor, una nota giornalista sarebbe in lizza per diventare concorrente del GF Vip 8: ecco di chi si tratta

Chi potrebbe essere la prima concorrente del GF Vip 8

Nonostante manchino ancora tre mesi alla partenza del GF Vip 8, in queste settimane già numerose sono le indiscrezioni circa la nuova edizione del reality show. Come sappiamo numerose saranno le novità previste, a partire dal cast di concorrenti. Per la prima volta infatti a varcare la tanto ambita porta rossa saranno non solo alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, ma anche alcuni Nip, che verranno selezionati dalla produzione nelle prossime settimane. Attualmente infatti sono aperti i casting per entrare a far parte del cast, e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre proseguono i rumor circa i Vipponi che faranno parte del programma, e solo nelle ultime ore è giunta una nuova voce di corridoio.

Il settimanale Oggi infatti ha rivelato il nome di una possibile concorrente. Di chi parliamo? Di Annalisa Chirico. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che la giornalista e opinionista televisiva sia in lizza per diventare una Vippona della prossima edizione, tuttavia al momento le trattative non sarebbero ancora chiuse.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni si sta anche parlando dei presunti opinionisti del GF Vip 8. Stando a quanto rivelato da Dagospia infatti sembrerebbe che il ritorno di Orietta Berti sia a rischio. Ma non solo. Secondo il noto portarle a prendere il posto della cantante e di Sonia Bruganelli potrebbero essere nientemeno che Amanda Lear e Cristiano Malgioglio. Questo quanto si legge in merito:

“Si è fatto il nome di Emanuele Filiberto di Savoia ,uno scarto di Amici, come nuovo opinionista del Grande Fratello Vip/ Nip: pensano con questo di dare al programma un’allure internazionale? A rischio Orietta Berti: Alfonso Signorini ci sta pensando. Ritornano fuori due nomi che sarebbero la fortuna del programma: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio”.