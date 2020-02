1 Secondo alcuni fan del reality, durante la notte, al Grande Fratello Vip un concorrente ha bestemmiato. Ecco il video del momento incriminato

Al Grande Fratello Vip succede davvero di tutto. Tra liti furibonde, riappacificazioni e attimi di allegria, purtroppo si verificano anche casi isolati. Pare infatti che nella notte un concorrente, per la precisione Fabio Testi, si sia trovato al tavolo a chiacchierare con Pago e Antonella Elia quando, ad un certo punto, le è sfuggita una frase che ha lasciato poche interpretazioni. Stando al video diffuso dagli utenti del web l’attore, infatti, avrebbe bestemmiato.

Come dicevamo il tutto è avvenuto a seguito della diretta andata in onda ieri che ha visto l’eliminazione di Serena Enardu e l’ingresso di tre nuove concorrenti. Al termine della puntata gli inquilini della casa si ritrovano a consumare la cena e discutere di quanto appena vissuto poche ore prima e, magari, cercare di chiarirsi in caso di incomprensioni.

Al tavolo, nel corso di uno scambio di vedute con i due coinquilini del Grande Fratello Vip, preso dal racconto, Fabio Testi si è lasciato andare ad una bestemmia. Il popolo della rete sembra esserne sicuro, anche dopo aver visto e rivisto il momento incriminato dallo sguardo attento delle telecamere, anche se c’è chi cerca irrimediabilmente di giustificare il gesto.

I più attenti hanno deciso di diffondere immediatamente il video sul web e su Twitter in queste ore non si parla d’altro. Ecco la breve clip pubblicata sulla pagina social del portale di gossip, Bitchy F.

Dal video pare proprio che Fabio Testi abbia bestemmiato. C’è chi sostiene pure che l’attore pochi secondi dopo si sia reso conto di quanto detto, esordendo con un ‘speriamo non mi abbiano sentito’.

Intanto il web si divide sulla scelta che il Grande Fratello Vip potrebbe prendere nei confronti di Fabio Testi. Scatterà la squalifica? Staremo a vedere. Intanto non è il primo caso di bestemmia…