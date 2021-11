TV Blog svela la data ufficiale della finale del Grande Fratello Vip e probabilmente non siete pronti a ciò che stiamo per dirvi!

La data della finale del Grande Fratello Vip

Probabilmente non siete pronti a ciò che stiamo per dirvi. TV Blog nella giornata odierna ha lanciato una notizia bomba sul Grande Fratello Vip 6! Il sito, sempre ben informato, ha svelato la data ufficiale della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nei giorni scorsi su Dagospia era emersa l’indiscrezione del prolungamento a febbraio 2022, ebbene, sembra che non sarà così. In base alle informazioni riportate da TV Blog, infatti, la trasmissione si concluderà a marzo e addirittura sarà più lunga della precedente. Ma leggiamo quanto riportato dal portale:

“Ecco dunque la decisione di prolungare anche quest’anno il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, un prolungamento che siamo in grado noi di TV Blog di definire con precisione. La finale del Grande Fratello vip 6 andrà in onda lunedì 14 marzo 2022 in prima serata, naturalmente su Canale 5. Quest’anno dunque il GF Vip durerà ancora di più rispetto alla già lunghissima edizione dello scorso anno”.

E non è finita qui! Mentre i vipponi si interrogano su quanto durerà il Grande Fratello Vip e fanno diverse ipotesi, oltre a scoprire la data della finale abbiamo un’altra notizia da darvi. Sempre il sito rivela anche qualcosa che riguarda i nuovi concorrenti e la programmazione:

“Siamo in grado di aggiungere ulteriori notizie, la prima riguarda i doppi appuntamenti del lunedì e del venerdì che termineranno il 17 dicembre, per poi riprendere dopo le festività natalizie. Questo prolungamento inoltre innescherà nuovi ingressi nella casa, fra i 3 ed i 4 concorrenti fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre e altri 3 o 4 nuovi vip nella casa di Cinecittà dopo le festività natalizie”.

E no, non dovrebbero essere né Antonella Fiordelisi né il Divino Otelma, almeno soffermandoci su quanto scritto da TV Blog. Chi saranno dunque i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip? Siete contenti di questo prolungamento? Sarà curioso scoprire come la prenderanno i vipponi!

