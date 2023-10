NEWS

Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

GF Vip 7

In queste ore Jessica Selassié ha parlato della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: cosa ne pensa

C’è un gran parlare dopo la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Oggi l’influencer a Verissimo racconterà la sua verità e capiremo come sono andate le cose. Intanto molti volti noti si sono esposti sulla vicenda e ora a dire la sua è Jessica Selassié.

La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 oggi è una speaker a Radio Cusano Campus e conduce un format insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, “Suite Selassié”. Nonostante il tempo trascorso Jessica Selassié conserva una bellissima amicizia con tanti suoi ex compagni d’avventura. E tra questi ci sono anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Ai microfoni di LiberoQuotidiano.it Jessica Selassié ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni e ha espresso il suo pensiero, svelando cosa pensa di questa delicata situazione:

“Purtroppo, i Basciagoni, che sono dei miei amici, si sono lasciati e mi dispiace”, ha esordito così Jessica Selassié, ancora colpita dalla notizia. L’ex vippona ci ha tenuto a dire di aver sempre creduto in questa coppia e di esserci stata per loro in diversi momenti della loro vita. Quindi si augura che tutto possa risolversi nel migliore dei modi. Ecco le sue parole precise:

“Sono sempre stata promotrice della coppia e sono stata presente in alcuni momenti importanti come la nascita della piccola Céline. Spero che possano con i giusti tempi parlare e risolvere i loro problemi e tornare insieme, anche per la loro piccola bambina”.

Jessica Selassié spera quindi, così come tanti fan, che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano possano ritornare più uniti di prima. Solo oggi con l’intervista di Sophie a Verissimo scopriremo però se potrà esserci un’eventualità del genere. Al momento sui social la Codegoni ha sempre detto però di avere bisogno di tempo e di volere andare avanti. Ma staremo a vedere.

