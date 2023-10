Sophie Codegoni conferma la rottura da Basciano: “Motivi gravi”

NEWS

8 Ottobre 2023

La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha annunciato la rottura con Alessandro Basciano. Tra l’influencer e il deejay è ufficialmente finita! Con queste dichiarazioni sul noto social network l’ex vippona ha informato i propri fan dell’accaduto:

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono cui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”.

Nel lungo messaggio Sophie Codegoni ha fatto sapere che non è stata una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che l’hanno fatta stare male non ha potuto passarci sopra: “per rispetto di me stessa e della nostra bambina”.

Ha assicurato che continuerà a lavorare sui social portando positività e sempre un sorriso, com’è giusto che sia. Ora però ritiene sia giusto prendersi del tempo per sé ed elaborare quanto successo: “Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”, ha scritto Sophie Codegoni su Instagram.

Da settembre si parlava di una crisi per la coppia e proprio noi di Novella 2000 avevamo lanciato l’indiscrezione dopo aver ricevuto alcune voci a riguardo. Inizialmente Sophie Codegoni aveva confermato il periodo di crisi, poi rientrato. Ora però la storia con Alessandro Basciano è giunta davvero al capolinea.