Tra i nuovi concorrenti del GF Vip anche il padre di un noto ex vippone?

1 Walter Zenga al GF Vip?

Tra un paio di mesi ripartirà la nuova stagione televisiva e, come lo stesso Piersilvio Berlusconi aveva annunciato, per Mediaset è previsto i ritorno del Grande Fratello Vip, visto il grandissimo successo degli scorsi anni e soprattutto dell’ultima edizione. Con alla conduzione sempre Alfonso Signorini, dei partecipanti non sappiamo ancora nulla di ufficiale, ma sono iniziati i primi rumor.

Come riprsta Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, sembra che la produzione del reality show abbia contatto il padre di un famoso ex vippone. Stiamo parlando di Walter Zenga, ex giocatore di calcio e ora allenatore nonché padre di Andrea Zenga. Quest’ultimo ricordiamo ha partecipato proprio alla scorsa edizione del GF Vip finendo poi anche al centro del gossip per la sua relazione con un’altra gieffina vip: Rosalinda Cannavò alias Adua Del Vesco.

Lo stesso Amedeo Venza, però, riferisce anche che Walter Zenga avrebbe declinato l’invito a partecipare. I motivi? Venza dice che riguardano questioni economiche, ma ovviamente sono solo supposizioni.

Noi riportiamo solo quello che dice la fonte e nel caso lo stesso Zenga volesse dare la sua versione dei fatti, smentendo quello che si rumoreggia, noi siamo qui a disposizione.

Intanto vediamo le altre indiscrezioni sulla nuova edizione del GF Vip…