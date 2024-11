Ospite a Pomeriggio Cinque, Cesara Buonamici ha detto la sua su alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato, ma i suoi commenti dividono il web.

Le parole di Cesara Buonamici

Stasera su Canale 5 va in onda una nuova attesa puntata del Grande Fratello, durante la quale non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Alla conduzione come sempre ci sarà Alfonso Signorini, che verrà affiancato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi proprio la giornalista è stata ospite a Pomeriggio Cinque e nel corso della diretta non è mancato il capitolo sul reality show di Canale 5.

Myrta Merlino, insieme ai suoi ospiti, ha affrontato il caso Lorenzo Spolverato. Chi segue il Grande Fratello sa bene che il modello è uno dei protagonisti assoluti del reality show. Tuttavia alcuni suoi comportamenti in queste settimane hanno fatto discutere il web e gran parte del pubblico si è scagliato contro il gieffino. Oggi così a dire la sua su Lorenzo è stata proprio Cesara Buonamici, che prendendo in qualche modo le difese di Spolverato ha affermato:

“Lorenzo ha una certa irruenza, che secondo me non rappresenta il suo modo di essere. Penso che sia la conseguenza di un passato complicato che ha vissuto. Lui ha un passato difficile, nell’infanzia, nell’adolescenza. Ha avuto una vita in un quartiere dove la normalità era fare a botte e sentire gridare. Quello di positivo che vedo in lui è una certa consapevolezza di tutto questo. Noi stessi, Alfonso per primo, lo spingiamo a controllarsi e a frenare questi impulsi. Lui però dimostra di essere consapevole”.

#GrandeFratello, Cesara Buonamici a #Pomeriggio5: "Lorenzo ha una certa irruenza, probabilmente la conseguenza di un passato complicato" pic.twitter.com/owdM1TWgjU — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 26, 2024

Le parole di Cesara Buonamici non sono ovviamente passate inosservate e in questi minuti stanno alimentando la discussione sul web. Gli utenti infatti si sono letteralmente divisi e mentre c’è chi si è trovato d’accordo con le dichiarazioni dell’opinionista, tanti altri stanno continuando la loro lotta contro Lorenzo Spolverato. Ma cosa accadrà stasera nel corso della nuova diretta? Non resta che attendere per scoprirlo.