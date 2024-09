Su X sta girando da qualche giorno uno screen di una raccolta su GoFundMe per far volare sopra la Casa del Grande Fratello un aereo “Shailenzo”, dedicato a Shaila e Lorenzo.

Il primo aereo per Shaila e Lorenzo del Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello non era quasi neanche iniziata che gli spettatori più accaniti avevano già iniziato ad accoppiare i concorrenti nelle classiche ship.

Monitorando i social, attualmente pare ce ne siano ben sette, tra quelle più serie e quelle su cui si marcia scherzando. Una delle più sostenute è quella composta da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Tra i due si è instaurato subito un certo feeling, dopo che l’ex velina, in un momento di sconforto subentrato dopo poche ore dall’ingresso nella Casa, si è confidata e sfogata proprio con il giovane di Corsico.

Subito nei primi giorni i concorrenti in questione hanno avuto anche delle piccole incomprensioni e da parte di lui addirittura qualche moto di gelosia. Mentre la ballerina (le cui mire sembrerebbero rivolte più verso Javier) ha parlato di amicizia per il momento, Lollo ha dichiarato di provare attrazione per lei.

Ma, dopo aver ricevuto di base un due di picche, ha deciso di guardarsi attorno e di farsi travolgere dal tornado Helena. Nonostante ciò, Spolverato ha confessato a Jessica che al minimo segnale di apertura da parte di Shaila, ridimensionerebbe subito il proprio atteggiamento con la brasiliana.

Queste iniziali dinamiche non hanno fatto altro che alimentare i fan, i quali si sono già mossi per organizzare un aereo dedicato agli Shailenzo, nome ship scelto per la coppia Shaila e Lorenzo.

In tre giorni circa, la raccolta ha superato i 400€. Se il ritmo nelle donazioni dovesse rimanere costante (ipotesi improbabile ma non impossibile), nel cielo sopra la Casa del Grande Fratello potrebbe volare presto il primo striscione dell’edizione.